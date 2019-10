Cine este Lucian Bode, propus Ministru al Transporturilor: un aprig contestatar al ministrului Cuc, susține demararea autostrăzii Comarnic-Brașov pe fonduri europene

Pentru Tarom, Bode susținea în luna aprilie că ar trebui aplicate de urgență două măsuri pentru salvarea companiei: un ajutor de stat pe termen scurt și numirea unui manager profesionist.









Lucian Bode a fost ales deputat în 2016 în circumscripția electorală nr.33 Sălaj. El a fost vicelider al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal din septembrie 2017 până în februarie 2018. Bode este președinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaților.A făcut parte din Comisia de anchetă privind activitatea SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018, dar și din Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.Bode a mai ocupat funcția de Ministru al Economiei în scurtul mandat al guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu.În ultimii ani Bode a fost un puternic critic al conducerii de la Transporturi și al Companiei de Autostrăzi. „(...) în România cu echipa actuală de la Transporturi şi CNAIR niciun proiect major nu are şanse să fie dus la bun sfârşit fără blocaje, şi că “pe frontispiciul celor două instituţii scrie cu litere mari-INCOMPETENŢĂ, DEZINTERES şi MINCIUNĂ!”, scria Bode la un moment dat pe Facebook.Bode s-a poziționat și în favoarea demarării autostrăzii Comarnic - Brașov pe fonduri europene, contrar planului de parteneriat public-privat demarat de guvernarea Dăncilă.„Îi solicit premierului României, doamnei Viorica Dăncilă, să pună capăt experimentelor nefericite pe care le exersează în privința proiectelor mari de infrastructură de transport și să demareze proiectul autostrăzii Comarnic –Brașov în condiții de transparență și eficiență, utilizând fondurile europene”, scria Bode în iulie.„1. Inițierea de urgență a procedurilor la nivelul Guvernului pentru acordarea unui ajutor de salvare, cu notificarea Comisiei Europene, o măsură pe termen scurt care să ofere companiei o gură de oxigen pentru redresare. Obligatoriu, această măsură trebuie urmată de un plan de restructurare a companiei Tarom.2 Numirea unui manager profesionist, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, care să aibă un mandat foarte clar de salvare a companiei de la faliment”, scria Bode în primăvară.Lucian Bode este născut în 1974, la Valcău de Jos, județul Sălaj. Este căsătorit și are un copil. Vezi aici CV-ul complet al lui Lucian Bode. În 1998 a absolvit Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică și Informatică, specializarea inginer electromecanic. De asemenea, are un masterat în “Managementul Securității în Societatea Contemporană”, la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.În perioada 2001-2008 a fost inginer Electrica S.A., Sucursala de distribuție a energiei electrice Zalău, concomitent cu a fi consilier local (2000-2004) al comunei Valcău de Jos și consilier județean (2004-2008). Din 2012 a devenit deputat din partea PDL.