​Protest față de licitația Metrorex de modernizare a M2: „După cei 4 ani de șantier şi circulație perturbată, frecvența trenurilor şi capacitatea de transport NU vor fi îmbunătățite”

În urmă cu o săptămână Metrorex a scos pe SEAP o licitație de circa 93 de milioane de euro pentru modernizarea Magistralei M2 Pipera - Berceni din Capitală . Proiectul cu o durată de implementare de patru ani prevede în mare înlocuirea căii de rulare și instalațiilor din interstații pe M2.





Asociația Metrou Ușor: „Chiar şi după cei 4 ani de şantier şi de circulație perturbată, frecvența trenurilor şi capacitatea de transport NU vor fi îmbunătățite semnificativ”

„Cu toate acestea, Asociația Metrou Uşor trage un puternic semnal de alarmă cu privire la faptul că, chiar şi după cei 4 ani de şantier şi de circulație perturbată, frecvența trenurilor şi capacitatea de transport NU vor fi îmbunătățite semnificativ în urma acestor lucrări. Cu alte cuvinte, garniturile tot nu vor circula la intervale mai mici de două minute la orele de vârf, iar aglomerația va rămâne aceeaşi. Mai mult, proiectul de modernizare nu rezolvă nici problema stațiilor cu o singură cale de acces, deși normele pentru siguranța și protecția la incendiu cer existența a minimum două căi de evacuare distincte, de preferat situate în capete opuse ale stației. Practic, proiectul actual nu rezolvă decât o parte din problemele magistralei 2, ocolindu-le pe cele cu adevărat critice”, transmite ONG-ul într-un comunicat.







Probleme la stația Berceni







Rămân stațiile cu o singură cale de acces







„Lucrările ar trebui să se desfășoare pe o perioadă de 4 ani (timp în care circulația nu va fi întreruptă, dar se va desfășura mai dificil decât în prezent) și presupun refacerea căii de rulare prin schimbarea soluției tehnice de prindere a traverselor, schimbarea instalațiilor electrice și a altor echipamente responsabile de buna circulație a trenurilor de metrou și refacerea unor încrucișări de tip X, demontate la începutul anilor 2000, odată cu sosirea ramelor Bombardier”, notează Asociația Metrou Ușor.„Concret, frecvența unei magistrale de metrou este dată de capacitatea stațiilor de la cele două capete de a "întoarce" trenurile în direcția opusă, înapoi pe traseu. Acest proces se numeşte rebrusment, iar acesta necesită timp, indiferent de configurația liniilor. Printre aceste configurații, cele mai răspândite sunt cea în X(4 macazuri) și cea diagonală(2 macazuri). Configurația în X, implementată în stația Pipera, poate manevra în acelaşi timp 4 trenuri, asigurând astfel un interval de succedare mic (tehnic posibil 90 de secunde). Însă, configurația în diagonală de la Berceni permite manevrarea ineficientă a doar 3 trenuri simultan, astfel că aceasta nu poate oferi frecvențe mai mici de două minute. De asemenea, configurația de tip X își demonstrează cu adevărat eficiența doar dacă este amplasată DUPĂ stația terminus, aşa cum este la Pipera şi nu înaintea acesteia, aşa cum este eronat propus în planul de modernizare a stației Berceni”, explica Asociația.„Așadar, capacitatea mărită a rebrusmentului și amplasarea corectă a acestuia după stație înseamnă eficiență, deci un timp de succedare între trenuri mult mai mic, timpul câștigat reflectându-se mai ales în calitatea și confortul călătoriei pentru pasageri. Revoltător este că planul de modernizare NU aduce nicio îmbunătățire în acest sens, deoarece încrucişarea în X a fost proiectată eronat înainte de stația Berceni, în loc să fie după stație, ca la Pipera”, notează Asociația.În ceea ce privește stațiile de pe magistrala 2, Asociația Metrou Ușor atrage atenția că o bună parte din acestea nu beneficiază de cea de-a doua cale de acces, situată diametral opus de cea existentă. „Acest lucru contravine normelor P.S.I, deoarece ineficiența evacuării în cazul unui incendiu sau a unui alt fel de incident poate avea urmări extrem de grave, în special la orele de vârf, când numărul călătorilor ce ar trebui evacuați este foarte mare. Îngrijorător este că pentru stațiile aflate în această situație – Berceni, Apărătorii Patriei, Piața Sudului, Brâncoveanu, Eroii Revoluției, Aurel Vlaicu, Pipera – proiectul de modernizare propus nu prevede construcția unor noi căi de acces, deși un precedent există, respectiv la stația Tineretului, unde în 2018 a fost dat în folosință, cel de-al doilea acces”, spune ONG-ul.„Astfel, cea mai aglomerată magistrală din capitală riscă să rămână cu un interval de succedare între trenuri nepermis de mare din cauză că stația Berceni a fost deficitar proiectată, iar procesul de modernizare nu rezolvă aceste deficiențe. Mai mult, în ciuda controalelor ISU, mare parte din stații vor funcționa în continuare fără autorizația de securitate la incendiu, în lipsa celei de-a doua căi de evacuare, o altă problemă pe care planul de modernizare nu o rezolvă”, continuă ONG-ul.„Asociația Metrou Uşor solicită revizuirea proiectului de modernizare a magistralei 2 în maniera indicată, pentru ca bucureştenii să poată circula în deplină siguranță și confort, la o frecvență de 90 de secunde, limita permisă de sistemul curent de conducere automată a trenurilor, mărind astfel capacitatea de transport şi reducând aglomerația de la orele de vârf. Fără aceste modificări, cei 4 ani de trafic îngreunat nu vor aduce niciun beneficiu concret bucureştenilor”, mai transmite ONG-ul.Licitația a fost publicată pe SEAP pe 26 noiembrie și are termen limită pentru depunerea ofertelor data de 27 ianuarie 2020. Contractul are o durată de 48 de luni și o valoare estimată de 447 milioane de lei (circa 93,4 milioane euro).Licitația se referă la contractul „Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2, Berceni - Pipera. Înlocuire cale de rulare și instalații pe interstații”.În descrierea procedurii se arată că proiectul are ca „obiectiv modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe interstații, ceea ce va permite, la punerea în funcțiune, creșterea frecvenței de operare, reducerea duratei de deplasare cu metroul, creșterea gradului de confort al pasagerilor, diminuarea cheltuielilor de operare și întreținere pentru Magistrala 2 de metrou și creșterea gradului de siguranță în exploatare”.Licitația va fi atribuită pe criteriul cel mai bun raport preț calitate, cu oferta financiară valorând 60% din punctaj, iar propunerea tehnică 40%.În anunțul de participare Metrorex precizează că sursele de finanţare ale contractului sunt asigurate din sumele prevăzute pentru obiectivul de investiții Modernizarea instalațiilor pe Magistralele 1, 2, 3 și Tronsonul de Legătură de metrou, respectiv Buget de Stat şi fonduri externe nerambursabile în cadrul POIM 2014-2020.