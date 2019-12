​FOTO Autostrada Lugoj - Deva, Lotul 3: Operațiune de ridicare a tablierelor și de repoziționare a aparatelelor de reazem la Podul peste râul Mureș

"Din banii popriţi din garanţia antreprenorului, CNAIR plăteşte aceste lucrări către o companie specializată, sigur, urmând ca, sub trafic, să lucrăm şi la remedierea deficienţelor constatate la drum şi la finalizarea celorlalte lucrări care sunt în afara părţii carosabile. Eu vreau - şi îmi doresc - ca acest obiectiv să fie dat în trafic în acest an. Nu m-am grăbit până când nu am avut toate informaţiile şi, când o să am inclusiv lucrările finalizate şi expertiza finalizată, o să anunţ public data la care dăm în trafic cei 21 de kilometri de pe tronsonul 3 Lugoj-Deva", a precizat Bode.





Imagini de la repoziționarea aparatelor de reazem - Sursa: CNAIR





Imagini de la repoziționarea aparatelor de reazem - Sursa: rocklee - forum.peundemerg.ro





„În raportul preliminar al Expertizei tehnice a lucrărilor de drum de la lotul 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva, întocmit de către IPTANA, s-a constatat o funcționare defectuoasă a aparatelor de reazem de la Podul peste râul Mureș acestea fiind ieșite în afara marginii plăcii metalice, către râu”, transmite CNAIR într-un comunicat.Astfel, CNAIR SA a semnat contractul “Repoziționare/înlocuire aparate de reazem la Pod pe Autostrada Lugoj – Deva, Lot 3, km 69+105, peste râul Mureș” cu Societatea TKT TEHNOLOGII SI TENSIONARI IN CONSTRUCTII SRL, valoarea contractului fiind de 280.000,00 lei fără TVA.Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este de 20 de zile în condiții meteo favorabile.„Reamintim, CNAIR a semnat contractul pentru Realizare Expertiză Tehnică a lucrărilor de artă proiectate și executate în cadrul contractului “Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj – Deva, lot 3 km 56+220 – km 77+361”, având o durata de 90 de zile de la Data de Începere a Contractului. În data de 9 decembrie 2019, a fost transmis Raportul final de Realizare Expertiză Tehnică a lucrărilor de drum proiectate și executate a fost transmis de către IPTANA”, transmite CNAIR care mai precizează că așteaptă și raportul final al experizei tehnice a lucrărilor de artă.„În funcție de concluziile și recomandările rapoartelor finale ale expertizelor, CNAIR va lua o decizie privind finalizarea lucrărilor rămase de executat, în regie proprie sau prin contractarea lor”, transmite Compania de Drumuri.„Lugoj-Deva, stadiul fizic 97-98%, în acest moment, după analize, pentru că nu mi-am permis să iau decizii fără a avea o analiză temeinică, după o discuţie cu reprezentanţii antreprenorului, după mai multe discuţii cu cei de la CNAIR, după discuţii, consultări cu prim ministrul, vreau să vă spun că astăzi la podul peste Mureş se lucrează la ridicarea tablierelor şi la fixarea aparatelor de reazem. Acest lucru se va finaliza la sfârşitul acestei săptămâni. Trimit acolo experţii de la CESTRIN să facă încă o expertiză, atât pe drum, cât şi pe pod, şi, în condiţiile în care experţii îmi spun că acest obiectiv poate fi dat în trafic cu restricţii de viteză, respectiv cu restricţii de tonaj, acest lucru se va întâmpla în anul 2019, la sfârşitul acestui an, în această lună. În condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă", a declarat ministrul Transporturilor Lucian Bode la B1 TV.