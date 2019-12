Pro Infrastructura despre Autostrada Lugoj - Deva și lucrările la podul peste Mureș. „Acest pod, chipurile avariat, este o noua bătaie de joc la adresa românilor. Încearcă să acopere decizia dezastruoasă de a ține închiși cei 21 de km de autostradă”

„CNAIR reușește, și sub noua guvernare, să țină închisă deja de 5 luni o investiție de sute de milioane de euro, sub niște pretexte puerile. Vorbim de lotul 3 al Autostrăzii A1 Lugoj-Deva (Ilia-Holdea) care era gata de trafic din august”, este de părere Asociația Pro Infrastructura.Poziția vine după ce Compania de Autostrăzi a anunțat că a început o operațiune de ridicare a tablierelor podului de peste Mureș pentru repoziționarea aparatelor de reazem (FOTO).

„După expertize minuțioase, au fost găsite probleme la aparatele de reazem ale podului peste Mureș. CNAIR ne spune că podul are sute de tone, și totul apare într-o lumină gravă. Ce nu ne spun însă nici CNAIR și nici ministrul este că remedierea este o operațiune banală care presupune ridicarea podului cu câțiva milimetri și se poate executa sub trafic. Asemenea remedieri s-au executat sub trafic în zeci de locuri din țară”, scrie API.„Acest pod, chipurile avariat, este o noua bătaie de joc a CNAIR și MT la adresa românilor. Prin această operațiune de imagine, CNAIR încearcă să acopere decizia dezastruoasă de a ține închiși cei 21 de km de autostradă. Investițiile nu se fac pentru cetățeni, ci pentru orgoliul politicienilor de la MT și al funcționarilor de la CNAIR”, mai transmite ONG-ul.Pro Infrastructura acuză din nou faptul că tronsonul, deși ar putea fi deschis circulației fără probleme, este ținut închis în timp ce traficul rutier se desfășoară în continuare în paralel pe un drum național mult mai periculos și cu probleme de siguranță și calitate.„Se va deschide când le convine dumnealor. Nu este prima oară: tronsonul Aiud-Turda din A10 a fost închis 7 luni pentru presupuse probleme la asfalt. Și acolo am avut o remediere de ochii lumii, care a durat câteva ore, pentru salvarea onoarei administrației drumurilor. Între timp șoferii circulă pe DN. Nu contează că România este în subsolul clasamentului european al siguranței rutiere sau al celui privitor la kilometrii de autostradă!”, transmite Pro Infrastructura.