Metroul, în pericol să fie paralizat de la 1 ianuarie - contractul pentru mentenanță expiră, Metrorex are datorii de 150 de milioane și un nou acord nu a fost semnat

Circulația trenurilor de metrou din Capitală ar putea fi paralizată de la 1 ianuarie 2020 dacă Metrorex nu va semna un nou acord de mentenanță a materialului rulant și nu va plăti datoria de circa 150 de milioane de lei către Alstom, bani acumulați pentru ultimul an de servicii de reparații și mentenanță a trenurilor. „De pe 1 ianuarie, dacă nu se semnează un nou acord, vom opri lucrul”, declară directorul Alstom, Gabriel Stanciu, care spune că firma sa a depus o ofertă pentru prelungirea cu un an a acordului de mentenanță semnat în trecut pe 15 ani. Condiția? Metrorex să-și plătească datoria de 150 de milioane de lei din ultimul an - sau măcar să prezinte garanții bancare că o va face. „Dacă noi ne oprim din lucru asta înseamnă oprirea transportului public cu metroul în București. Am acoperit până acum costurile din împrumuturi. Nu știu câte alte companii pot duce din banii proprii un an de lucru fără a fi plătite”, spune directorul Alstom.





În 2003 Metrorex și Alstom Transport SA, compania românească parte a companiei franceze Alstom, au semnat un contract pe 15 ani pentru mentenanța, reparațiile și reviziile trenurilor de metrou din București. Acum, pe 31 decembrie 2019 contractul de mentenanță expiră, iar altul nou nu a fost semnat între timp. Mai mult, Metrorex nu ar fi plătit lucrările de mentenanță pe ultimul an - circa 150 de milioane de lei, conform reprezentanților companiei Alstom.





„Ni s-a spus în urmă cu trei luni că vor fi eșalonate plățile și datoriile vor fi stinse. Atunci datoriile erau de 130 de milioane de lei. S-au plătit 25 de milioane de lei și atât. Poate mulți ne vor întreba ce am așteptat până acum... E vorba de responsabilitate socială. Dacă noi ne oprim din lucru asta înseamnă oprirea transportului public cu metroul în București. Am acoperit până acum costurile din împrumuturi. Nu știu câte alte companii pot duce din banii proprii un an de lucru fără a fi plătite”, a explicat directorul Alstom România, Gabriel Stanciu.





„Noi am tot anunțat că se termină contractul, dar o nouă licitație pentru mentenanță nu a fost lansată”, mai spune Stanciu care explică că deși compania sa a propus extinderea actualului contract până pe 31 martie, cât timp Metrorex ar putea organiza o nouă licitație, oferta a fost respinsă. „Condiția obligatorie, însă, era plata datoriei... Măcar niște garanții de plată”, spune Stanciu.





„Nu s-a întâmplat așa, iar pe 6 decembrie Metrorex a anunțat procedura de negociere cu sursă unică pentru un contract nou de mentenanță pe un an. Am depus oferta pe 12 decembrie, negociem acum pe marginea ofertei, dar noi vom semna pe un an doar cu condiția expresă ca plata datoriilor să se facă fie cash în cont, fie printr-o scrisoare de garanție bancară”, spune Stanciu.







„De pe 1 ianuarie, dacă nu se semnează un nou acord, vom opri lucrul”, mai spune directorul Alstom.







Acesta detaliază că pentru mentenanța trenurilor Alstom e plătită la „kilometru parcurs”, un lucru care ar trebui să însemne că pentru Metrorex costul mentenanței „este perfect predictibil”.





„Nu acuz Metrorex de rea credință, nu au avut banii. Au o executare silită din partea Astaldi (n.r. constructorul magistralei 5), iar Ministerul Transporturilor nu a plătit subvenția”, detaliază Stanciu.

Cât privește costul plătit de Metrorex pentru mentenanță, directorul Alstom spune că informațiile răspândite de unii sindicaliști, cum că s-ar plăti mult mai mult decât dacă operațiunile ar fi făcute de către Metrorex, nu sunt fondate. „La ora actuală, un angajat Alstom care se ocupă de mentenanța trenurilor de metrou este mai slab plătit decât un angajat al Metrorex. În mediul privat creșteri de 20% la salariu, cum a fost anul trecut la Metrorex, sau de 18,5% cum sunt anul acesta, sunt de necalculat...”, a spus Stanciu.