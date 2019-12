​VIDEO Autostrada A1 Lugoj - Deva: se deschide traficul pe Lotul 3, dar cu limită de viteză și restricții de tonaj. 21 de km interziși TIR-urilor

„Azi, CNAIR va da în trafic cei 21 de kilometri din lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva, porțiunea dintre Ilia și Holdea”, a anunțat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la începutul ședinței de guvern de luni.







„Am preluat un contract reziliat iar din 4 noiembrie și până astăzi am făcut 3 expertize, am contractat lucrările la podul peste Mureș, am recepționat breteaua Holdea, iar astăzi dăm în trafic acest tronson cu restricții de 80 de km/h și 7,5 tone. Avem și contract de deszăpezire”, a mai spus Bode.











Acolo va trebui realizat o secțiune de autostradă ce va conține o serie de tuneluri care să treacă prin dealuri, însă deși se știe de această situație de aproape șase ani, autoritățile de la drumuri abia au reușit Odată deschis și Lotul 3, șoferii pot practic circula de la Sibiu până la granița cu Ungaria de la Nădlac pe autostradă, mai puțin pe o porțiune de circa 13 km între Holdea și Margina.Acolo va trebui realizat o secțiune de autostradă ce va conține o serie de tuneluri care să treacă prin dealuri, însă deși se știe de această situație de aproape șase ani, autoritățile de la drumuri abia au reușit la finalul lunii iunie să lanseze licitația pentru proiectare și construcție.





Decizia de deschidere a traficului pe Lotul 3 vine după ce vineri s-a realizat recepția nodului rutier Holdea, iar săptămâna trecută s-a lucrat intens la podul peste Mureș pentru repoziționarea aparatelor de reazem, parte din lucrările de reparații pe care Compania de Drumuri susține că a trebuit să le facă după ce contractul pentru Lotul 3 a fost reziliat în luna august cu spaniolii de la Comsa.









„Mult trâmbițata expertiză realizată de Iptana confirmă că ”deschiderea circulației pe poduri și pasaje fără restricții de tonaj sunt condiționate (corect ”este condiționată”) de executarea lucrărilor de corecție a defectelor din zona aparatelor de reazem ale podului peste râul Mureș.” Cu alte cuvinte, după intervenția de săptămâna trecută de la podul peste Mureș traficul rutier poate fi deschis pe autostradă fără nicio restricție de tonaj. Mai mult, din aceeași expertiză putem deduce foarte ușor că traficul rutier se putea deschide încă din luna august pentru vehiculele de maximum 7,5 tone”, susține ONG-ul.





Asociația Pro Infrastructura este de părere că ”instituirea unor limite de tonaj pe autostradă după deschiderea circulației” ar fi o „bătaie de joc la adresa șoferilor”.