Pro Infrastructura, după deschiderea Lotului 3 din A1 Lugoj - Deva: „Limitarea de viteză are în spate o justificare demnă de o piesă de teatru absurd / Solicităm premierului să trimită corpul de control la CNAIR”

„Această deschidere nu ar fi fost posibilă fără nodul rutier Holdea de la limita cu viitoarele tunele de pe lotul 2, propus de noi și de membrii comunității noastre peundemerg.ro încă din 2015 . Deci, se poate ca societatea civilă să aibă un impact direct asupra marilor proiecte de infrastructură!”, scrie Asociația Pro Infrastructura, la scurt timp după deschiderea trafiului pe Lotul 3 din A1 Lugoj - Deva.

„Parcă pentru a ne arăta cine e jupânul, Ministerul Transporturilor și CNAIR nu au deschis circulația înainte să își arate în câteva rânduri nepăsarea și disprețul față de cetățeni. Au reziliat contractul de construcție în august la 99% stadiu fizic recepționat și plătit. Apoi, timp de peste 4 luni au mimat realizarea unor expertize care să ”demonstreze” slaba calitate a lucrărilor. În final, în lipsa unor probleme reale, au repoziționat cu câțiva milimetri aparatele de reazem la 2 pile de la podul peste Mureș, operație care a durat câteva ore de muncă efectivă. Altfel spus, ceea ce nu era bun în august s-a deschis astăzi, după niște remedieri minore”, scrie API.„În ultimii ani decidenții din CNAIR și MT (Cuc, Ioniță, Scarlat) ne-au obișnuit cu autostrăzi finalizate și ținute închise cu lunile (3 luni pe Lugoj-Deva lot 2 în 2017, 8 luni pe Sebeș-Turda lot 3 în 2018 și peste 4 luni acum). Cine oare răspunde pentru această bătaie de joc?”, se înreabă ONGul.„În plus, pe tronsonul deschis azi s-a impus o limitare de tonaj de 7,5 tone și de viteză de 80 de km/oră, chiar 60 de km/oră pe unele poduri. De ce? Chiar expertizele realizate de Iptana spuneau că limitarea de tonaj s-ar justifica doar până la rezolvarea problemelor minore de la podul peste Mureș, soluționate deja. Iar limitarea de viteză are în spate o justificare demnă de o piesă de teatru absurd: nu sunt finalizate toate gardurile exterioare autostrăzii pentru oprirea animalelor. Dar oare drumul paralel DN68A pe care limita de viteză este de 100 de km/oră are măcar un metru de gard lateral?”, mai notează Pro Infrastructura.„Solicităm premierului Orban și ministrului Transporturilor Lucian Bode să trimită corpul de control la CNAIR pentru a analiza în profunzime problematica tronsoanelor de autostradă finalizate și ținute închise din cauza vendetelor personale sau șpăgilor nedate și să sesizeze organele abilitate, astfel încât pe viitor să nu mai avem astfel de jigniri din partea statului la adresa propriilor cetățeni, la adresa bugetului de stat văduvit de penalitățile ce vor fi câștigate în instanță de constructori și la adresa bunului simț”, încheie Asociația.Traficul rutier pe cei 21 de km ai Lotului 3 din autostrada A1 Lugoj - Deva a fost deschis, luni, la mai bine de patru luni de când Transporturile au rezilat contractul aflat la 98% cu spaniolii de la Comsa. Circulația a fost deschisă însă cu restricții de viteză de 80km/h, ba chiar de 60 de km/h pe unele poduri, inclusiv cel de peste Mureș, dar și cu restricții de tonaj (7,5t). Practic, cei 21 km de autostradă reprezintă un tronson de autostradă închis TIR-urilor, poate cei mai mari beneficiari atunci când discutăm de drumuri de mare viteză.