Autostrada Sebeș - Turda, Centura Bacăului, Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul expres Craiova - Pitești, câteva dintre proiectele subfinanțate în noul buget - Pro Infrastructura

Autostrazile in Romania, misiune grea

„Un prim exemplu ar fi centura orașului Bacău, un proiect de aproximativ 800 de milioane de lei cu TVA pe care lucrările au început în martie 2019 și au avansat pe parcursul anului foarte bine, fiind utilizați aproximativ 250 de milioane de lei. Estimările noastre indică un necesar de 350-400 de milioane de lei în 2020. Alocarea Guvernului Orban: 64 de milioane. Comparativ, construcția Centurii Târgu Mureș, aflată într-o licitație suspendată de 3 luni, fără oferte depuse, cu șanse reduse de contractare în 2020, are o alocare mai mare”, scrie API. Potrivit Asociației, un alt proiect drastic subfinanțat este Autostrada Sebeș-Turda. „Chiar dacă avansul în 2019 nu a fost cel scontat, au fost consumate 183 de milioane de lei. Alocarea pentru 2020 este de doar 56 de milioane, mult sub o estimare realistă de aproximativ 200 de milioane”, spune ONG-ul.„Drumul Expres Craiova-Pitești (cele 3 loturi aflate în construcție în valoare de peste 2 miliarde de lei cu TVA) au o alocare modică de 96 de milioane de lei, deși premierul Orban a spus că în 2 ani se finalizează lucrările (evident, o promisiune fantezistă). Podul peste Dunăre de la Brăila, o investiție de peste 2 miliarde de lei care a atras în 2019 peste 500 de milioane, are o alocare de doar 97 de milioane de lei în 2020”, scrie API.Alte proiecte subfinanțate în 2020 în opinia Pro Infrastructura ar fi A3 Autostrada Transilvania și A3 Râșnov-Cristian, centurile Satu Mare, Timișoara, Rădăuți, reabilitarea DN76, realizarea studiilor pentru Autostrada Timișoara-Moravița, realizarea studiilor pentru modernizarea căilor ferate București-Giurgiu și Cluj Napoca-Oradea sau dublarea căii ferate între Mogoșoaia și Balotești.„Solicităm premierului și ministrului Transporturilor să demonstreze și cu fapta, nu doar cu vorba, că sunt mai competenți decât predecesorii lor!”, se arată în apelul Pro Infrastructura.