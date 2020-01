Ministrul Transporturilor și Ministerul Fondurilor Europene neagă blocarea proiectului Sibiu-Pitești, după ce Răzvan Cuc a susținut că fondurile UE pentru autostradă au fost suspendate

„Cei care fac afirmații ar trebui să știe că proiectul SIBIU - PITEȘTI nu este blocat! Comisia Europeană a solicitat României, în data de 23 decembrie 2019, o serie de clarificări privind impactul autostrăzii SIBIU-PITESTI asupra mediului, pe traseul acesteia. Comisia Europeană nu a transmis nicio scrisoare de suspendare. Documentul transmis de Comisie se numeste scrisoare de observații. Potrivit regulamentelor europene, CE are la dispoziție 3 luni pentrut adoptarea unei decizii de aprobare de la momentul transmiterii. În cazul în care se solicită informații suplimentare, se suspendă curgerea acestui termen de 3 luni până la primirea răspunsului din partea României”, a scris ​ministrul Lucian Bode pe Facebook, potrivit Mediafax.„Ce uită cei care aruncă petarde în spațiul public este că acordul de mediu, parte a acestui proiect, a fost publicat și transmis către Bruxelles de Guvernul care era atunci la Palatul Victoria, în speță guvernul PSD. Mai exact, de colegii de partid ai domnului Cuc, miniștrii Șova și Plumb. Lor ar trebui să le adreseze întrebări cu privire la ceea ce au transmis la Bruxelles!Nu e nicio problemă, ne-am obișnuit să deblocăm ce a rămas de la PSD. În ultimele două săptămâni, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au avut loc mai multe întâlniri de lucru cu autoritățile implicate, pentru a se răspunde cu celeritate la clarificările solicitate. Chiar luni, 13.01.2020 va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Agenția Națională de Protecția Mediului precum și experții Jaspers.În condițiile în care protejarea mediului este una din prioritățile cheie ale CE, aceste clarificări fac parte din procesul normal de evaluare al oricărui proiect major de infrastructură. Aceste cerințe nu sunt doar pentru proiectele din România, ci și pentru proiectele depuse de către alte state.Transmiterea proiectului către CE urmărește asigurarea finanțării din fonduri externe nerambursabile, din punct de vedere fizic proiectul mergând înainte pe fiecare tronson în funcție de faza de evoluție (lot 1 - contract semnat, lot 2-3 documentație tehnică, lot 4-5 licitație).PS: că să rămână scris și să înțeleagă și cei care cred că știu, dar eu sunt sigur că nu știu: pentru a fi suspendată finanțarea acestui proiect major de infrastructură, acesta ar fi trebuit să fie aprobat de către CE, lucru care nu s-a întâmplat până acum!”, a mai scris ministrul Bode.Situația este confirmată de Ministerul Fondurilor Europene, care a comunicat că solicitarea de finanțare a fost transmisă Comisiei Europene spre evaluare în data de 25 oct 2019. În data de 23 dec 2019, CE a solicitat autorităților naționale informații suplimentare cu privire la proiect. Termenul pentru raspunderea la solicitarea de informații din partea CE este de 2 luni de la primirea scrisorii. Solicitarea CE nu afectează în niciun fel implementarea proiectului care este in desfășurare.„Comisia Europeana nu a transmis nicio scrisoare de suspendare. Documentul transmis de Comisie se numeste scrisoare de observații. Potrivit regulamentelor europene, CE are la dispozitie 3 luni pt adoptarea unei decizii de aprobare de la momentul transmiterii. In situatia in care se solicita informații suplimentare, se suspenda curgerea acestui termen de 3 luni pana la primirea răspunsului din partea RO. Echipele implicate in pregatirea proiectului lucreaza la finalizarea raspunsului la solicitarea de informatii transmisa de CE, raspuns pe care il vom transmite in timp util”, a comunicat ministerul.Răzvan Cuc a anunțat, sâmbătă, că oficialii Comisiei Europene au trimis o notificare pentru suspendarea finanțării din fonduri europene a autostrăzii Sibiu-Pitești. Fostul ministru al Transporturilor a precizat că premierul Ludovic Orban a vizitat Bruxelles doar pentru poze. „Vizită Premierului Orban la Bruxelles facută doar pentru poze. Autostrada Sibiu-Pitești suspendată de către Comisia Europeană. Un lucru foarte periculos s-a întâmplat pentru unul dintre proiectele vitale de infrastructură din România și anume: Comisia Europeană a trimis o notificare de suspendare a finanțării din fonduri europene pentru Sibiu-Pitești din cauza unor probleme pe mediu (pentru cei care nu-și mai amintesc: obiectivul avea acord de mediu obținut în decembrie 2018)”, a scris Răzvan Cuc, sâmbătă pe Facebook.