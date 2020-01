Ștefan Mandachi, scrisoare către Ludovic Orban: Într-un sfert de an nu s-a rostit nicio propoziție clară despre autostrăzi. Când începe și când se finalizează Autostrada Moldovei? Anul, luna, ziua!

„În ceea ce mă privește, mi-am propus să achiziționez un teren în vederea construirii unor fabrici de producție la Suceava, pentru a aproviziona rețeaua de francize și ca să-mi coordonez mai bine afacerea. Momentan, am fabrici partenere în țară, dar niciuna în Moldova și nu reușesc să le monitorizez eficient, pentru că locuiesc la Sfântu Ilie, Suceava. Vreau să dezvolt aprox. 20 restaurante noi în Moldova în următorii ani. De asemenea, intenționez să construiesc un nou complex hotelier în Bucovina (unde am construit unul deja). Nădăjduiesc să atrag investitori și colaboratori și să dezvolt noi francize, aici, la mine acasă. Totul cu capital autohton 100% românesc, cu banii câștigați prin muncă fiscalizată. Întrebare: are sens? Trec asta pe plan?”, se întrabă Mandachi.







Omul de afaceri sucevean spune despre guvernul Dăncilă că a „administrat catastrofal construcția autostrăzilor”, și are o întrebare directă către premier.









Ștefan Mandachi a fost, în martie, inițiatorul unui protest inedit declanșat din cauza lipsei autostrăzilor din Moldova. Omul de afaceri a construit o autostradă de un metru , primul din Moldova, pentru care a plătit 4.400 de euro, ca să semnaleze lipsa autostrăzilor din Moldova.





Campania, desfășurată sub sloganul „șîeu” a durat două săptămâni și i s-au alăturat români din țară și din străinătate, edili și din alte zone ale țării decât Moldova, artiști și oameni de afaceri. Pe 15 martie 2019, timp de 15 minute, mai multe companii și-au oprit activitatea în semn de protest.





„De când a plecat acasă guvernul praf al duamnei Dăncilă, a trecut un sfert de an (era să zic de veac). M-am uitat la ceas, dacă vine vreo lămurire (cât de cât oficială) cu privire la problema mea (și a comunității mele): exact, faza aia, cu autostrăzile. N-am fost absurd să cer minuni la o lună după înscăunare, dar au trecut mai multe luni și în afară de câteva scuze ciudate și fumate, nimic. Măcar... să vorbim. Dacă într-un sfert de an nu s-a ROSTIT nicio propoziție clară despre autostrăzi, mă întreb când se vor FACE EFECTIV, când se vor CONSTRUI ele?”, scrie Mandachi.Antreprenorul sucevean, care deține un lanț de restaurante fast-food în toată țara și un complex hotelier în județul Suceava, spune că și-ar dori să își facă un plan de afaceri și noi investiții, dar că are nevoie de informații concrete despre proiectele de infrastructură.„După cum bine știți, ca să îți faci un plan de afaceri, ai nevoie de date concrete. Doar cu gândire pozitivă și cu vorbe, nu rezistă în timp nicio afacere. Orice plan are un termen limită, nu se fac planuri cu scadența la veșnicie. Nu putem să întocmim o strategie pe termen lung, fără să ne bazăm pe date precise și reale. Am sentimentul că suntem în ianuarie 2019, nu în 2020. Efectiv stau confuz cu pixul în mână și hârtia în față”, spune Mandachi.Acesta amintește că Moldova este cea mai săracă regiune din România și din Uniunea Europeană și că ar avea nevoie de investiții mult superioare pentru a recupera decalajele de dezvoltare.„Una e să faci trei ore de la Suceava la București (pe autostradă) și alta e să faci opt ore (prin sute de sate). Pentru diferența de cinci, șoferii sunt plătiți la oră, iar mașinile reparate la săptămână. Cinci ore înmulțit cu vreo cinci-șase ani, rezultă milioane de euro, diferențe care se trec în tabel, la secțiunea cheltuieli. Ce notez în plan?”, continuă Mandachi.„1. CÂND ÎNCEPE ȘI CÂND SE FINALIZEAZĂ AUTOSTRADA MOLDOVEI? Anul, luna, ziua! VA AJUNGE ACEASTĂ AUTOSTRADĂ ȘI LA SUCEAVA? Da sau ba?” - întreabă Mandachi.„Dacă nu îmi furnizați aceste detalii imediat, efectiv nu pot să încep planul de afaceri. Și precum probabil știți, fără strategie, mă paște falimentul! Nu doar pe mine, ci pe toți oamenii de afaceri din zonă. Chiar și pe aceia care tac. Dacă îmi veți răspunde cu orice alte eschive frazeologice în afară de cifre și date, eu personal consider că răspunsul nu există. Anul, ziua, luna! Aproximări tot am avut. Măcar să știm o treabă: se face autostradă peste 50 ani. Foarte bine! Dar măcar să nu o mai bâjbâim. Și cu asta basta, ne vedem de treabă. Ce-i așa mare șoc într-un astfel de răspuns? De 30 ani ne-am obișnuit”, conchide omul de afaceri sucevean.Omul de afaceri, deținătorul unui lanț de restaurante fast-food, a mai tipărit pe șervețele și alte materiale promoționale mesajul „România vrea autostrăzi”. Sloganul s-a răspândit rapid în rândul șoferilor din țară, iar pe multe autoturisme se regăsește și azi lipit pe lunetă.