Ministrul Lucian Bode anunţă că o parte din Drumul Expres Craiova-Piteşti va fi gata în vara lui 2021

24 februarie este termenul limită de depunere a ofertelor pentru tronsonul 3, respectiv pentru tronsonul 4. Reprezentanții Guvernului speră ca într-un timp cât mai scurt, după depunerea ofertelor, cele două tronsoane să aibă un constructor şi să înceapă lucrările.





Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat vineri, într-o conferință de presă la Craiova, că lucrările pe tronsonul 2 ale Drumului Expres Craiova-Pitești sunt într-un stadiu avansat şi vor fi gata în iunie 2021.„Suntem mulţumiţi de mobilizarea antreprenorului pe acest tronson (tronsonul 2 – n.r.), sunt astăzi, la această oră, mobilizaţi cu peste 200 de utilaje şi peste 250 de muncitori prezenţi în şantier. Am parcurs o parte din şantier împreună cu domnul prim-ministru, împreună cu echipa noastră de la CNAIR. Credem că în acest ritm contractul va fi onorat, termenul de predare al acestui obiectiv (iunie 2021 - n.r.), tronsonul 2, cu cele două variante ocolitoare, Balş şi Slatina, foarte importante în decongestionarea traficului din această zonă”, a declarat Bode.Acesta s-a declarat, însă, nemulţumit de modul cum se lucrează pe tronsonul 1 şi a cerut antreprenorului să se mobilizeze.„Sunt nemulţumit de ce se întâmplă pe tronsonul 1, am avut o discuţie şi o să continuăm discuţiile cu reprezentantul antreprenorului, este prezent aici de faţă, este adevărat că au existat unele modificări de traseu, spitalul regional, respectiv cu acel câmp petrolier al celor de la Romgaz, dar asta nu opreşte antreprenorul să se mobilizeze la maxim pe cei şapte kilometri din cei 17 din tronsonul 1, unde are autorizaţie de construire şi front de lucru. Vom sta îndeaproape cu antreprenorul să aducem tronsonul 1 la nivelul de mobilizare al tronsonului 2”, a mai spus ministrul Transporturilor.Și premierul Ludovic Orban a spus că este nemulțumit de ceea ce a găsit pe tronsul 1 al Drumului Expres Craiova-Pitești și a declarat că antreprenorul nu are nicio scuză pentru asta. Mai mult, Orban a anunţat că va vizita şantierul de la Balş periodic.„Deocamdată lucrurile se mişcă mulţumitor doar pe tronsonul 2. Pe tronsonul 1 i-am transmis antreprenorului că nu poate să invoce nicio scuză atâta timp cât, dacă întâmpină dificultăţi din partea unei autorităţi a statului sau unui serviciu deconcentrate, poate cere susţinerea noastră. Susţinerea noastră pentru asigurarea vitezei maxime în derularea proiectului este totală. Ori, dacă noi suntem gata să deblocăm, să grăbim orice fel de procedură, cum a fost de exemplu avizul de la Romgaz care a fost obţinut într-o perioadă cred că de două săptămâni, (...) practic aşteptăm acelaşi lucru, o mobilizare exemplară şi din partea constructorului. Aveţi cazul tronsonului 3 şi tronsonului 4 în care licitaţia este întârziată inadmisibil de o contestaţie care este depusă la caietul de sarcini. Deci situaţia contestaţiilor este inacceptabilă, din cauza asta am modificat prin ordonanţă de urgenţă procedurile de achiziţii, pentru a stabili termene limită, pentru a nu mai permite oricărei companii care vrea să conteste, să blocheze procesul de adjudecare a contractului în baza licitaţiei”, a declarat premierul Ludovic Orban, la Craiova.