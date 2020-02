​HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada A0 - noul inel de centură al Capitalei: 11 ofertanți, printre care multe firme din Turcia sau China, pentru un lot de 19km de pe partea de Nord

Pentru Lotul 2, circa 19 km, de la intersecția cu DN1 în apropiere de Otopeni până la intersecția cu DN2 în zona Afumați, depunerea ofertelor a venit abia acum.







s-au înscris în cursă 11 firme sau asocieri de firme:



1. INTRAKAT (Turcia)

2. AKTOR (Grecia)

3. PORR (Austria)

4. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)

5. IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)

6. CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD (China)

7. CONSTRUCTII ERBASU S.A. (Leader), SC DANUBE TOTAL GRUP SRL,CONCELEX S.R.L.,VÁHOSTAV – SK (România-Slovacia)

8. Impresa Pizzarotti& C SpA Italia S.p.A. (Leader),RETTER Projectmanagement (Italia)

9. SC SA & PE CONSTRUCT SRL (Leader),SPEDITION UMB,TEHNOSTRADE S.R.L. (România)

10. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (Leader),IMFALT YOL YAPI SANAYI TICARET A.S. (China-Turcia)

11. Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Leader),MET-GÜN INŞAAT TAAHHÜT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia)



Durata de realizare a acestui contract este de 34 luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 22 luni perioada de execuție.



Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minim 5 ani, dar poate fi majorată până la 10 ani.



Traseul Lotului 2 se desfășoară pe raza județului Ilfov între DN1 (în dreptul localității Corbeanca) și DN2 (în dreptul localității Afumați). De-a lungul traseului vor fi amenajate două noduri rutiere și vor fi construite 10 poduri și pasaje.





Lotul 2 - km 20+000-km 39+000



Proiect: DN1(Corbeanca)-DN2(Afumați)

Lungime: 19 km

Cost: 184 mil. Euro



---







În septembrie anul trecut au fost depuse ofertele și pentru Lotul 1, 17,5 km, estimat la circa 842 mil. lei (circa 176 mil. euro). Din cei 11 ofertanți, 10 sunt aceiași ca la lotul 2, acum. Singura diferență la Lotul 1 este că printre ofertanți lipsește Porr (Austria) și se regăsește Nurol Insaat ve Ticaret A.S. (Turcia).



Pentru lotul 1 durata contractului este de 34 luni din care 12 luni perioada de proiectare și 22 luni perioada de execuție.



Obiectul contractului constă în proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Autostrăzii de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000 în lungime de 17,5 km.









Lotul 1 - km 2+500-km 20+000



Proiect: Dj601-DN1(Corbeanca)

Lungime: 17,5 km

Cost: 176 mil. Euro



---





Lotul 3, scos și el la licitație anul trecut - 8,6 km, estimat la circa 466 milioane de lei (circa 97 mil. euro), încă nu are ofertele depuse. Termenul pentru depunerea ofertelor a fost amânat recent pentru 18 februarie.



Traseul Lotului 3 are o lungime de 8,6 km și se desfășoară pe raza județului Ilfov între DN2, în dreptul localității Afumați și DN3 în zona Cernica. De-a lungul traseului va fi amenajat un nod rutier la intersecția cu DN2 București - Urziceni la km. 40+230. De asemenea, în cadrul contractului vor fi construite 7 pasaje.





Lotul 3 - km 39+000-km 47+600



Proiect: DN2(Afumați) - DN3(Cernica)

Lungime: 8,6 km

Cost: 97 mil. Euro

---





Singurul lot care încă nu a fost scos la licitație este Lotul 4, circa 4,5 km, în zona Cernica/DN3-A2, întrucât pentru acest tronson trebuie revizuit acordul de mediu.







Lotul 4 - km 39+000-km 47+600





Proiect: DN3(Cernica)-A2

Lungime: 4,47km

Cost: -







---

HARTĂ INTERACTIVĂ - Pe unde trece A0, noua autostradă de centură a Capitalei - unde sunt nodurile rutiere și parcările:



A0 Sud





Pe partea de Sud, A0 are o lungime de circa 52 de kilometri și e împărțită în trei loturi. Toate cele trei loturi au contracte semnate de anul trecut și primele lucrări ar trebui să înceapă anul acesta.



Proiect: autostrada de centură a Capitalei - A0 - semi-inelul sudic

Lungime: 52 km

Cost: 519 mil. euro



Lotul 1



Proiect: A2-CF 902 (aproape de Jilava)

Lungime: 17 km

Cost: 177 mil. Euro

Constructor: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS

Stadiu: contractat pe 26 august 2019

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor



Lotul 2



Proiect: CF 902 - DN6

Lungime: 16,3 km

Cost: 162 mil. Euro

Constructor: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS

Stadiu: contract semnat pe 9 martie 2019

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor



Lotul 3



Proiect: DN6-A1

Lungime: 18 km

Cost: 180 mil. Euro

Constructor: Asocierea Aktor - Euroconstruct Trading

Stadiu: contract semnat pe 14 aprilie 2019

Început în: licitația începută în iulie 2017

Termen de finalizare: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor

În vara anului trecut Compania de Autostrăzi (CNAIR) a scos la licitație trei din cele patru loturi ale Autostrăzii de Centură (A0) Nord a Capitalei.