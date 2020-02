În ce stadiu sunt toate autostrăzile planificate spre Moldova și ce se întâmplă cu autostrada Sibiu-Pitești

„Autostrada Unirii” - A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni

Pe sectorul Iași - Ungheni, ministrul Bode precizează că în momentul de față autoritățile sunt la capitolul licitație pentru revizuire și completare SF.















Autostrada Moldovei - A7 Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Suceava - Siret





„Ultimele două tronsoane de la Pașcani la Suceava și de la Suceava la Siret - în momentul de față avem în evaluare realizarea documentației și consider că acest obiectiv A7 este realizabil din fonduri europene”, a mai spus Bode.











A13 Brașov - Bacău

„Am promis că vom adjudeca contractul pentru Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic până la final de februarie. Avem raport de atribuire și sper ca până la sfârștiul lunii februarie să fie anunțat câștigătorul”, a spus Bode.





„Autostrada Nordului” - Satu Mare - Dej - Bistrița - Suceava





Autostrada Pitești - Sibiu - Eșec cu premeditare?









Secțiunea 5 de la Curtea de Argeș la Pitești (30,35 km) a fost scoasă la licitație încă din iulie 2017.





„Pe tronsonulavem în derulare contractul de revizuire și completare Studiu de Fezabilitate, cu termen de predare septembrie 2020. Avem finanțarea asigurată în buget. După predare vom avea 4 luni termen pentru obținerea avizelor și acordurilor”, a declarat la audierea sa în Parlament, ministru propus al Transporturilor, Lucian Bode.Tronsonul Tg. Mureș - Tg. Neamț face parte din A8 și ar urma să aibă circa 183 de km.„Procedura de selecție a unui proiectant este în derulare. Avem finanțarea asigurată”, spune Bode.Pe sectorulcirca 120 de km, Bode spune că va fi lansată o licitație pentru revizuirea documentației necesare.„Am luat decizia corectă în Guvern să anulăm acelui PPP - scoatem la licitație completarea si actualizarea SF. Depunem aplicația la CE pentru finanțarea europeană. În 14 luni avem realizată revizuirea și actualizarea SF, iar în 4 luni pbținem avizele și acorduriile necesare”, spune Bode.„Vom avea în 2021 un SF finalizat pe toate cele trei tronsoane. Vom identifica soluții de finananțare pentru fiecare tronson în parte”, a mai explicat ministrul propus al Transporturilor.Ministrul Bode a precizat că în mopmentul de față sunt semnate contracte pe patru din cele șase sectoare, iar Centura Bacăului (16km din A7) este în lucru și sunt șanse să fie gata chiar din acest an.„Cele patru tronsoane (n.r. Ploiești-Buzău-Foșani-Bacău-Pașcani) sunt contractate pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic. Septembire 2020 este termenul de predare pentru cele patru tronsoane”, a precizat Bode.După ce i s-a atras atenția de acest aspect în decursul audierilor prin întrebări ulterioare, ministrul Bode a revenit și a spus că el personal nu este de acord cu amânările convenite.„Voi face tot ce ține de mine ca aceste contracte să fie predate înainte de termen”, a spus Bode.Autostrada A13 Brașov - Bacău are o lungime planificată de circa 160 de km, este pe rețeaua europeană secundară /extinsă de transport și conform Master Planului de Transport ar trebui să fie pe ultimele locuri în ceea ce privește prioritizarea tuturor proiectelor de autostradă din România.În ultimele zile ale mandatului său la Transporturi, fostul ministru PSD Răzvan Cuc anunța că scoate la licitație un contract de realizare a Studiului de Fezabilitate pentru „Autostrada Nordului”, o autostradă care nu există nicăieri în Master Planul General de Transport, documentul strategic aprobat împreună cu Comisia Europeană.„În acest moment evaluăm ofertele”, spune Bode. „Avem 18 luni termen pentru realizarea Studiului de Fezabilitate. Apoi putem să discutăm de scoaterea la licitație proiectare și execuție”, a mai spus ministrul Propus.De precizat că în varianta Masterplanului aprobat de Guvern în 2016 și convenit cu Comisia Europeană, în zona de nord între Satu Mare și Suceava nu există planificat nicio autostradă și nici vreun drum expres. Ce există, însă, este un drum expres de la Satu Mare la Bistrița care va trece prin Dej. Iar de la Bistrița la Suceava există planificată modernizarea actualului drum sub denumirea de „Trans Regio”.„Pe, avem constructorul mobilizat. Până la sfârșitul lunii martie sper să dăm ordinul de începere și să avem efectiv producție pe acest obiectiv”, a spus Bode.„În ceea ce privește tronsonul 2, Boița - Cornetu, aici așteptăm opinia expertului BEI-Pasa - așa cum am primit un raport favorabil tot din partea BEI-Pasa pe tronsonul 3. Tronsonul 3 ni-l propunem să-l scoatem la licitație proiectare și execuție în acest an”, a precizat Bode.sunt de fapt cele montane, cel mai greu de realizat, iar în trecut experții Comisiei Europene au criticat aspru studiul de fezabilitate din 2008 despre care au spus că nu este adecvat, mai ales prin prisma lipsei forajelor geotehnice.După ce a eșuat în 2015 să revizuiască SF-ul complet pe toată autostrada, Compania de Autostrăzi a încercat să contracteze doar completarea studiului geotehnic pe sectoarele 2 și 3, dar n-a reușit să ducă procedura până la capăt - suma estimată de autorități a fost considerată prea mică de toți ofertanții.Citește aici mai multe detalii despre lipsa unui studiu adecvat pentru Sibiu - Pitești:Mai departe, ministurl propus Bode spune că pe, circa 9,8 km între Tigveni și Curtea de Argeș, Compania de Drumuri a primit 10 oferte pentru proiectare și execuția lucrărilor. Aici detalii despre Secțiunea 4 unde va fi construit primul tunel montan de autostradă din România. „Ele sunt în analiză și urmează să desemnăm câștigătorul”, a spus Bode.„Pe- raportul procedurii a fost validat de către instanță. Este cunoscut câștigătorul, dar avem la Înalta Curte termen pe 20 februarie la ICCJ”, a spus Bode.---Ministrul propus Lucian Bode a primit un aviz negativ din partea Comisiilor de Specialitate din Parlament. Au fost 25 de voturi împotrivă şi 20 de voturi pentru.