„Muntenia Expres”: Drumul Expres de la Buzău la Brăila. Contract semnat de 3,5 milioane de euro pentru Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic

La alegerea alternativelor de traseu, Prestatorul va ține cont de realizarea conexiunii Drumului Expres cu Drumul de Mare Viteză / Autostrada A7 (Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău) în zona localității Buzău, cu drumul de legătură către Podul suspendat peste Dunăre din zona Brăila și continuarea cu Drumul Expres spre Tulcea-Constanța.













„CNAIR S.A. a semnat contractul pentru „Elaborarea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Buzău-Brăila" cu firma Ingineria Especializada Obra Civil E Industrial S.A”, anunță Compania de Drumuri.Contractul are o durată de 24 de luni, iar valoarea este de 16.591.031,97 Lei, fără TVA.Conform informațiilor din Caietul de Sarcini (licitația a fost lansată în martie 2019), Drumul Expres are denumirea generică „Muntenia Expres”, indicativ DX7 cuprins în Master Planul de Transport și va realiza legătura între localitățile Găiești - Târgoviște - Ploiești - Buzău - Brăila.Conform datelor din Master Planul de Transport, de la Buzău la Brăila drumul expres ar urma să aibă o lungime de 98 de km, iar costul realizării este estimat la circa 384 de milioane de euro.Potrivit informațiilor din caietul de sarcini, profilul transversal al drumului va avea caracteristicile unui drum expres cu 2x2 benzi de circulație (3,5m/bandă), zonă mediană de 3m și acostamente de 2x2,25m din care 0,75m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație și 1,5m acostament consolidat.În cadrul studiului de trafic proiectantul va considera și analiza, încă din faza inițială de proiectare, opțiunea de a dezvolta drumul expres cu 2x2 benzi de circulație în drum expres cu 2x3 benzi de circulație pe sens sau aducerea la profil de autostradă.Contractul are un termen de 24 de luni, iar studiul de fezabilitate trebuie finalizat după 14 luni de la începere.În paralel, Compania de Drumuri mai derulează două licitații care vizează direct Municipiul Brăila, pe lângă lucrările deja demarate la Podul peste Dunăre din apropierea orașului.Astfel, în toamna anului trecut Compania a scos la licitaie pentru 111 milioane de euro realizarea unui drum expres de 11 km care să unească Brăila de Galați. Vezi aici o HARTĂ INTERACTIVĂ cu traseul viitorului drum expres. În plus, încă din martie anul trecut, CNAIR a scos la licitație și realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru Drumul Expres Focșani - Brăila (denumit și „Milcovia Expres”), cu o lungime de circa 76 de km și un cost estimat în MPGT de circa 297 de milioane de euro.