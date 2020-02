​HARTĂ INTERACTIVĂ Drumul expres Craiova - Pitești: Interes mare din partea constructorilor din Turcia și din China pentru tronsoanele 3 și 4 / 400 de mil. euro pentru 64 de km

Lungime: 31,75 km

Descriere: 2x(2x3,5) m / Acostamente 2x1,5 m / Banda mediana 3,00 m

Valoarea estimată: 999.410.536,00 Lei, fără TVA. (cca. 208 mil. euro)



Durata contractului este de 36 luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție. Garanția lucrărilor va fi de minim 5 ani și maxim 10 ani, în functie de perioada ofertată de fiecare ofertant în parte.





Astfel, până la termenul limită de depunere au depus oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 următorii ofertanți:



1. AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) (Grecia)



2. CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD (China)



3. Asocierea CONSTRUCTII ERBASU S.A. (lider) - VAHOSTAV - SK (România - Slovacia)



4. Asocierea DURMAZ OTOMOTIV PETROL URUNLERI INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (lider) - OKANCORP SRL (Turcia)



5. IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)



6. Asocierea KALYON INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (lider) - MET-GÜN INŞAAT TAAHHÜT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia)



7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)



8. NUROL INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)



9. Asocierea SA & PE CONSTRUCT SRL (lider) - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL (România)



10. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (China)



11. Asocierea STRABAG SRL - ALPENSIDE SRL (Austria)



----



Tronsonul 4 - Colonești - A1 (Oarja-Catanele)





Lungime: 31,88 km

Descriere: 2x(2x3,5) m / Acostamente 2x1,5 m / Banda mediana 3,00 m

Valoarea estimată a contractului: 909.669.122,00 Lei, fără TVA. (cca. 190 mil. euro)



Durata contractului este de 36 luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție. Garanția lucrărilor va fi de minim 5 ani și maxim 10 ani, în funcție de perioada ofertata de fiecare ofertant în parte.





Pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 au depus oferte următorii ofertanți:



1. China Railway 14th Bureau Group CO, LTD (China)



2. Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as (România-Slovacia)



3. Asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi –Metgun Insaat Taahhut ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia)



4. Mapa Insaat ve Ticaret A.S. (Turcia)



5. Nurol Insaat ve Ticaret A.S. (Turcia)



6. Rizzani de Eccher SpA (Italia)



7. Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL (România)



8. Sinohydro Corporation Limited (China)



9. Asocierea Strabag SRL – Alpenside SRL (Austria)



10. Asocierea Terna SA – Arcada Company SA (Grecia-România)



....



HARTĂ INTERACTIVĂ - Pe unde trece DX12 - Drumul Expres Craiova - Pitești, pe loturi



>> Click pe traseu pentru informații despre loturi



>> Folosește butoanele „+” și „-” pentru a seta nivelul de zoom. Pe mobil merge și „pinch-to-zoom”.





>> Tronsoanele cu roșu (1 și 2) sunt cele contractate deja/în lucru, iar tronsoanele cu gri (3 și 4) sunt cele aflate acum în licitație.





Vrei să vezi harta mare, într-un tab separat? Click aici.







Drumul expres Craiova - Pitești este împărțit în patru loturi, are o lungime totală de 121 de km, prevede două benzi de câte 3,5 metri lățime fiecare, fără bandă de urgență, acostamente de câte 1,5m pe fiecare parte și o bandă mediană cu separator lată de 3 metri.

Licitațiile pentru cele 4 loturi aferente drumului expres Craiova - Pitești au fost lansate încă din iulie 2017, dar doar Tronsoanele 1 și 2 au fost până acum contractate. Tronsoanele 3 și 4 au fost contestate, iar procedura lansată de CNAIR a fost infirmată în instanță încă din 2018.





Pentru tronsoanele 1 și 2, CNAIR a semnat contractele de la finele lui 2018 , iar din mai 2019 au început primele lucrări pe șantier.

Tronsonul 1 (17,7 km) este executat de către italienii de la Tirrena Scavi pentru circa 76 de milioane de euro, iar Tronsonul 2 (39,85 km), care va ocoli și orașele Balș și Slatina, este construit de asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL pentru circa 309 milioane de euro. Cele trei contracte au termen 12 luni pentru proiectare și apoi 24 de luni pentru execuție. ---Licitațiile pentru cele 4 loturi aferente drumului expres Craiova - Pitești au fost lansate încă din iulie 2017, dar doar Tronsoanele 1 și 2 au fost până acum contractate. Tronsoanele 3 și 4 au fost contestate, iar procedura lansată de CNAIR a fost infirmată în instanță încă din 2018.Tronsonul 1 (17,7 km) este executat de către italienii de la Tirrena Scavi pentru circa 76 de milioane de euro, iar Tronsonul 2 (39,85 km), care va ocoli și orașele Balș și Slatina, este construit de asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL pentru circa 309 milioane de euro. Cele trei contracte au termen 12 luni pentru proiectare și apoi 24 de luni pentru execuție.

Depunerea ofertelor pentru procedurile de atribuire a contractelor de proiectare și execuție ale tronsoanelor 3 și 4 aferente Drumului Expres Craiova – Pitești a avut loc marți, anunță CNAIR.