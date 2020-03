OFICIAL Care sunt planurile pentru autostrada Comarnic - Brașov. Ce loturi vor fi prioritare și când ar putea fi terminată

Autostrada Comarnic - Brașov (Râșnov) va avea circa 52 de kilometri, va costa circa 1,2 miliarde de euro, va fi împărțită în cinci loturi, iar cu prioritate vor fi realizate tronsoanele care vor asigura variantele de ocolire pentru Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga, se arată într-o notă de informare a Ministerului Transporturilor privind stadiul implementării proiectului. Pentru alte tronsoane va fi redesenat traseul în zona stațiunilor - la Bușteni va fi un nou traseu prin tuneluri - iar finalizarea întregului proiect este gândită pentru perioada 2025-2026.





Info pe scurt:





- Ministerul Transporturilor a căzut de acord cu Asociația de dezvoltare Intercomunitară (Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal) cu privire la planul concret pentru A3 Comarnic - Brașov (Râșnov)





- Va fi revizuit Studiul de Fezabilitate și realizat Proiectul Tehnic, iar prioritare vor fi tronsoanele care vor asigura si varianta de ocolire a stațiunilor: Lotul 1: Comarnic – Posada (apx. 7 km / reprezintă și VO Comarnic); Lotul 3: Sinaia Sud – Bușteni Nord (apx. 14 km / reprezintă și VO Sinaia și VO Bușteni)





- Pentru alte tronsoane va fi regândit traseul pe un nou aliniament in cazul secțiunilor ce afectează în mod direct stațiunile (ex. înlocuirea traseului existent la suprafața cu tunele in cazul Bușteni)





- Autostrada va avea 52 de kilometri, 5 loturi și un cost estimat de 1,2 mld euro - finalizarea construcției este estimată pentru perioada 2025-2026.





- În paralel, Ministerul Transporturilor caută măsuri alternative pentru Valea Prahovei, precum realizarea unei variante ocolitoare DN 1 - Câmpina- Valea Doftanei - Săcele - DJ 102 I





---













Cât va costa Comarnic - Brașov și care sunt cele cinci loturi

Astfel, proiectul poate fi împărțit în 5 loturi:





Concluziile Ministerului Transporturilor pentru Comarnic - Brașov (Râșnov)

Ce alte măsuri vrea să ia Guvernul pentru traficul din Valea Prahovei

Realizarea de urgență a intervențiilor punctuale pentru decongestionarea și creșterea siguranței traficului până la realizarea secțiunilor de autostradă pe sectoarele problematice ale DN1 – Valea Prahovei, activitate de asemenea eligibilă pentru finanțare din fonduri europene;

Realizarea unei variante ocolitoare DN 1 - Câmpina-Valea Doftanei-Săcele - DJ 102 I. Competența de realizare a investiției aparține Companiei Naționale de Investiții în urma transferului obiectivelor de la CJ Prahova respectiv CJ Brașov.









„Prima variantă alternativă și cea mai la îndemâna autorităților (...) este acest drum județean, Drumul Județean 102I Câmpina - Valea Doftanei - limita cu județul Brașov - Săcele”, explica Lucian Bode, care a mai spus că finanțarea pentru aceste obiective va putea fi realizată de Compania Națională de Investiții (CNI).

„Până când noi demarăm lucrările efectiv la Autostrada Comarnic-Brașov , la cei 52 de kilometri, mai trec aproximativ doi ani de zile. Până când finalizăm lucrările la Autostrada Comarnic-Brașov este posbil să mai treacă încă patru ani de zile. Dacă anul trecut am stat în trafic 7 ore, peste 6 ani de zile vom sta 17 ore pe DN1”, declara în ianuarie ministrul Transporturilor Lucian Bode.„Prima variantă alternativă și cea mai la îndemâna autorităților (...) este acest drum județean, Drumul Județean 102I Câmpina - Valea Doftanei - limita cu județul Brașov - Săcele”, explica Lucian Bode, care a mai spus că finanțarea pentru aceste obiective va putea fi realizată de Compania Națională de Investiții (CNI).