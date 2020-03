Varianta de ocolire Timișoara Sud - 26 km, o singură bandă pe sens: A fost emis ordinul de începere al lucrărilor

Durata de realizare a acestui contract este de 30 luni, din care 6 luni pentru activitatea de proiectare și 24 luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 120 luni.

Centura Timișoara Sud, un drum cu doar o bandă pe sens



Licitatia pentru proiectarea si executia Centurii Sud Timisoara a fost lansata la final de aprilie 2017, dupa ceConform cerintelor din caietul de sarcini, platforma drumului va avea o latime de 10 m, din care 2X3,5m vor fi benzile si 2X1,5m vor fi acostamentele. Lungimea tronsonului va fi de 25,690 km.Variantei de Ocolire Timisoara Sud are ca principala atributie fluidizarea traficului intern si international care intra in tara prin zona Stamora Moravita, se desfasoara pe DN 59, ajunge in zona Timisoara si se indreapta catre centrul tarii pe DN 6 sau pe sectoarele de autostrada Arad - Timisoara - Lugoj.