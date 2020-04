VIDEO O nouă autostradă muzeu? O bucată din autostrada Transilvania va fi gata la vară, dar nu va putea fi folosită din cauza unui nod rutier nefinalizat. Unde e blocajul

Nodul rutier de la Chețani, blocajul între un lot aproape abandonat de constructor și un alt lot care va fi gata la vară

Practic, șansele ca acest lot să fie gata în luna iulie sunt destul de ridicate, însă fără nodul Chețani deschiderea traficului nu va putea fi făcută.











Șefa CNAIR: „Colegii de la regionala Brașov au motoarele turate să intre în regie proprie să termine nodul”

„CNAIR să rezilieze de urgență contractul cu Straco și să finalizeze în regie proprie nodul Chețani”





A3 Câmpia Turzii - Ogra Târgu - Mureș







Lot 2 Iernut - Chețani - km 3+600 - km - km 21+500





Deschidere preconizată: iulie-august 2020

Stadiu (martie 2020): 86,27%



Lot 3 Chețani-Câmpia Turzii - km 21+500 - km 37+191







Finalizare estimată: 2021-2022

Stadiu (martie 2020): 31,78%













---







Foto: Autostrada Lugoj - Deva, Lot 1, în momentul când a fost finalizată. Circa 10 km erau neutilizabili.







Istoria „autostrăzilor muzeu” din România

Circa 18 km dintre Iernut și Chețani, parte a autostrăzii Transilvania între Târgu Mureș și Câmpia Turzii vor fi gata în această vară, însă există riscul ca traficul să nu poate fi deschis. Va fi practic un alt tronson „muzeu” și asta pentru că nodul rutier de la un capăt este aferent altui lot, acolo unde constructorul aproape că nu mai lucrează și este în insolvență. Loturile de la Iernut la Chețani (17,9km) și de la Chețani la Câmpia Turzii (15,7km) sunt în lucru încă din 2016. Vezi în articol un video din dronă cu podul peste Mureș și nodul rutier abandonat de la Chețani.Pe tronsonul A3 Chețani - Câmpia Turzii lucrările abia au ajuns la 31,78%, deși contractul a fost semnat în februarie 2015 și primele lucrări au demarat în mai 2016.Contractul e semnat cu o asociere condusă de firma românească Straco Grup pentru circa 279 milioane de lei (circa 58 mil. euro). Constructorul, însă, se află în prezent în insolvență, iar în instanță există deja mai multe solicitări de declarare a falimentului, având datorii către furnizori și subcontractori. În plus, există în acest caz și situația unor lucrări suplimentare și pe care Compania de Drumuri nu și le-ar asuma.Dincolo de ritmul foarte slab al lucrărilor pe acest lot (circa 10% progres în 2019), problema majoră este la nodul rutier Chețani care a rămas în aer, nefinalizat. Fără acest nod, lotul adiacent de la Chețani la Iernut nu va putea fi folosit. Acolo, pe cei 17,9 km lucrează asocierea Astaldi - Max Boegl, aflându-se la un stadiu de circa 90%.Atât Compania de Drumuri, cât și Ministrul Transporturilor știu de problema de pe lotul executat de Straco și de situația nodului rutier Chețani, însă până acum nu au luat vreo decizie în acest sens.În urmă cu câteva zile, noua șefă de la CNAIR recunoștea că finalizarea nodului de la Chețani este o chestiune importantă și că Direcția de drumuri și Poduri Brașov ar putea interveni în regie proprie să finalizeze măcar bretelele necesare deschiderii traficului.„Este important să finalizăm nodul de la Chețani. Cât de important este să analizăm cu seriozitate dacă avem capacitatea fizică, financiară să finalizăm. Colegii de la Regională Brașov au motoarele turate să intre în regie proprie pentru breteaua unu care ne asigură descărcarea”, a declarat Mariana Ioniță, directorul general al CNAIR într-o discuție cu șefii de regionale. Problema a intrat și în vizorul ministrului Lucian Bode, care s-a dus pe teren încă de la începutul anului să stea de vorbă cu constructorul.„Avem o problemă foarte foarte complicată pe lotul Chețani - Câmpia Turzii unde lucrează antreprenor Straco. Chiar azi la Curtea de Apel București se judecă șapte solicitări de declarare a falimentului companiei Straco. Imaginați-vă ce ar însemna ca această companie să intre în faliment. Din păcate, cei care au fost înaintea noastră și erau obligați să sprijine în demersurile antreprenorului să scape de problemele pe care le au. Eu cred că există soluții, prin dialog”, a declarat Bode la emisiunea Drumurile Noastre de pe B1TV în ianuarie.Bode spunea pe atunci că rezilierea contractului este ultimul lucru pe care îl ia în calcul.Asociația Pro Infrastructura, care a realizat marți un clip video din dronă cu nodul rutier de la Chețani, susține că se impune rezilierea de urgență a contractului cu Straco și finalizarea în regie proprie a nodului Chețani, cel puțin bretelele aferente conexiunii A3 - DN15 pentru a putea fi folosit lotul rutier adiacent ce va fi gata la vară.API scrie că „se avansează în ritm alert pe cei 17,9 km dintre Iernut și Chețani ai Autostrăzii Transilvania, unde asocierea Astaldi-Max Boegl a ajuns la stadiul fizic de aproximativ 90%. Estimăm că, în condiții normale, șantierul va fi gata în luna iulie, dar riscă să nu fie inaugurat!”.„Din păcate, pe segmentul vecin (15, 7km între Chețani și Câmpia Turzii), lucrările sunt înghețate! Cauzele: neasumarea din partea CNAIR a unor cheltuieli suplimentare apărute în execuție și situația financiară foarte precară a constructorului Straco aflat în insolvență”, notează Pro Infrastructura.„Prin urmare, în câteva luni, sectorul Iernut-Chețani are ȘANSE MARI să devină un NOU MUZEU de autostradă pentru că nodul rutier Chețani este pe tronsonul celor de la Straco”, spune ONG-ul.17,9 kmasocierea ASTALDI SPA - MAX BOEGL ROMANIA SRL - ASTALROM SA - CONSITRANS SRL438 mil leimai 201616 luni15,7km: S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - S.C. TOTAL ROAD S.R.L280 mil lei: mai 201616 luniPrima autostradă muzeu din ultimul deceniu a fost. Deschisă în decembrie 2013, autostrada nu putea fi folosită pe circa 10 km din cei 27 de km pentru că se oprea brusc în câmp . Asta pentru că nodul rutier de la un capăt era inclus în contractul adiacent (Timișoara - Lugoj, lot 2), rămas mult în urmă. Abia în 2015 a venit deschiderea mult așteptată.Tronsonul, micul „ciot” de circa 8,7 km de lângă Cluj Napoca, a fost finalizat și recepționat în noiembrie 2017, dar nu a putut fi folosit aproape un an. asta pentru că podul peste Someș, care să lege „ciotul” de restul autostrăzii A3 până la Câmpia Turzii a fost lăsat uitării mult timp și a fost contractat cu mare întârziere. Abia din septembrie 2018 s-a deschis circulația.Cei circa 30 de kilometri de pe au zăcut nedeschise timp de jumătate de an , timp în care CNAIR susținea că mai sunt lucrări de executat, în ciuda protestelor societății civile.Similar, finalizată în proporție de 99% , a stat nefolosită circa cinci luni. Statul a reziliat contractul invocând vicii de execuție și, după luni în șir în care autostrada a rămas închisă, a deschis-o cu restricții de viteză și tonaj.