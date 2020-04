​VIDEO Stadiul proiectelor de infrastructură rutiere aflate în construcție. Compania de Autostrăzi a ținut prima teleconferință publică cu toți directorii din țară și constructorii

Stadiul proiectelor de infrastructură rutieră din țară a fost analizat de către Compania de Autostrăzi într-o teleconferință cu directorii regionali și constructorii implicați. Ședința video a fost făcută publică integral, marcând o premieră pentru autoritățile de la drumuri. „Este firesc să informăm cetățenii asupra stadiului implementării proiectelor. Trebuie să vă obișnuiți cu acest tip de conferințe pe care o să-l mai avem”, a spus directorul general al CNAIR, Mariana Ioniță.

„Investițiile mari sunt motor economiei, nu numai pe perioadele de criză. Vă rog să vă concentrați în perioada următoare să asigurați o implementare corespunzătoare a șantierelor, potrivit graficelor de execuție, cu respectarea prevederilor din ordonanțele militare. Este primăvară, avem vreme bună, este un motiv ca șantierele să meargă strună în toată țara. Avem șantiere noi deschise unde așteptăm să vedem o dezvoltare zi de zi a efectivelor de utilaje”, a mai spus Ioniță.



A10 Sebeș - Turda



Centura Bacău - autostrada A7

Reprezentantul constructorului a spus că Lotul 1 se află în etapa de proiectare, iar pe Lotul 2 e nevoie de exproprieri și emiterea autorizației de construcție pentru a putea intra pe teren., constructorul grec Aktor a declarat că s-a angajat că va finaliza tronsonul până la 30 noiembrie, un termen pe care a insistat în cadrul întâlnirii și ministrul Transporturilor Lucian Bode., constructor Impresa Pizarotti: „Față de săptămâna trecută înregistrăm o mărire de resurse, de oameni și de utilaje. Vom menține acest ritm. progresul fizic a depășit 86%, cel financiar este de aproape 76%. Vă rugăm să dăm curs acelei etape agreate pentru a emite și aproba certificatele de plată, să atingem un flux financiar constant. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 30 noiembrie”.DRDP Cluj: „Ieri am vizitat cele două loturi. Am discutat cu constructorii despre modul de lucru de după Paște. Până joia viitoare constructorii să prezinte un grafic accelerat de lucrări, în două schimburi: pe zi și pe noapte. În final am rămas la această decizie. Volumul lucrărilor nu va face posibilă finalizarea la termen fără două schimburi”.- Constructorul UMB a ridicat o problemă cu relocarea unei linii Transelectrica.