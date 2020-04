Constructorii, autostrăzile și coronavirusul. Cum sunt afectate șantierele din țară și ce autostrăzi mai au șanse să fie deschise în acest an

Info pe scurt:





- Autoritățile cer constructorilor să nu slăbească ritmul pe șantierele deschise, într-un moment în care mare parte din țară stă pe loc, însă unele probleme au fost identificate de către drumari în contextul epidemiei de coronavirus.





- Echipamente medicale de protecție insuficiente, mobilitatea redusă a forței de muncă - atât din România, cât și dificultățile de a aduce muncitori de afară, în special din Asia, transporturile decalate ale unor furnizori - sunt printre câteva probleme semnalate.





- „Influențe sunt, cu siguranță, dar nu sunt astfel încât să se blocheze toată activitatea. Capacitatea acum este afectată, însă nu în așa mare măsura, dar chiar și așa totul poate fi recuperat”, spun experții care monitorizează șantierele.







- În timp ce câteva șantiere noi s-au deschis sau se vor deschide (detalii mai jos), se pune întrebarea dacă unele tronsoane de autostradă vor mai fi gata anul acesta sau nu.







- Scenariul realist arată circa 23 de kilometri de autostradă vor fi gata aproape sigur, deși și aici se pune un semn de întrebare legat de deschiderea circulației pe unul dintre loturi.





- Scenariul super-optimist indică puțin sub 50 de kilometri de autostradă deschiși circulației, dar chiar și-așa ar fi vorba de încă două tronsoane care ar fi doar parțial finalizate.







Foto: Autostrăzile în România - misiune grea









Ce probleme legate de criza de coronavirus au întâmpinat constructorii



„Influențe sunt, cu siguranță, dar nu sunt astfel încât să se blocheze toată activitatea”

„Capacitatea acum este afectată, însă nu în așa mare măsură, dar chiar și așa totul poate fi recuperat. O autostradă o faci în doi-trei ani, se poate recupera lejer orice încetinire de acum. Problema cu forța de muncă exista și înainte. Dar acum cu mobilitatea redusă pot fi ceva probleme, mai ales dacă ne gândim la muncitorii care erau aduși de afară”, mai spune reprezentantul API.







Autostrăzile în România 2020 - negru - deschise / roșu - în lucru și/sau contractate / gri - în licitație:



Ce autostrăzi vor fi deschise în 2020

„Ne-am asumat din nou că putem face acea descărcare simultan cu deschiderea colegilor de la Astaldi, rămânând în esență ca întreg nodul să fie finalizat la sfârșitul lunii august”, a spus constructorul.





Cum arată pe harta zona nodului Chețani:



Scenariul realist vs. scenariul super-optimist privind deschiderile de autostrăzi în 2020/ Ce șantiere noi vor fi deschise





,,Vă rog să țineți șantierele în ritmul de până acum, asigurând angajaților măsurile de protecție necesare. Proiectele începute trebuie continuate, însă este vital să promovăm și altele noi. Trebuie să privim această criză ca pe o oportunitate, este vitală demararea de noi investiții, pentru că țara are nevoie de infrastructura de transport ca de aer”, a cerut ministrul Transporturilor, Lucian Bode, în cadrul unei ședințe cu constructorii și directorii de la drumuri.Chiar dacă majoritatea șantierelor sunt deschise și se lucrează, constructorii reclamă însă și unele probleme întâmpinate și care pot afecta derularea execuției.Un constructor care e antrenat acum pe mai multe șantiere a explicat pentru HotNews.ro că printre problemele pe care le-a întâmpinat a fost lipsa de produse medicale de protecție de pe piață.„Mai ales în urmă cu câteva săptămâni, acum s-a mai rezolvat. Eram în situația în care aveam trei măști pentru fiecare muncitor, dar trebuia să-l trimit la o săptămână de muncă de 5-6 zile”, spune contructorul.O altă problemă ce încă apasă ține de forța de muncă - fie lipsa unui număr suficient de oameni pe care constructorii să-i poate angaja, fie trimiterea unor grupuri în izolare din cauza unor cazuri confirmate sau persoane care au intrat în contact cu persoane infectate sau reîntoarse din străinătate.„Am avut grup de angajați trimiși acasă în izolare. Nu au fost mulți, dar dacă se repetă de câteva ori... Mai contează și ce echipe ar fi afectate. Plus că nu găsim acum așa de ușor oameni de angajat și e cvasi-imposibil de adus muncitori de afară cum mai făceam”, a mai spus constructorul.Un alt constructor consultat de HotNews.ro a ridicat, aceeași problemă: lipsa forței de muncă de afară. „Foloseam mulți muncitori din Asia, veneau pe sezon, în funcție de șantiere. Acum e mult mai dificil”.Un alt constructor, parte a asocierii Itinera Collini Lavori - Via Design, care lucrează la Varianta de Ocolire Satu Mare, a acuzat și el problema de personal în contextul pandemiei de coronavirus, indicând că o parte din staff sunt blocați acasă și nu pot ajunge la birou sau nu sunt în șantier fizic. „Sunt niște lucruri care ne încurcă să fluidizăm”, potrivit reprezentantului constructorului, într-o ședință cu directorii de la Drumuri.Pe unele șantiere a existat o problemă cu furnizorii de materiale și echipamente, în special marfă din afara țării, în condițiile în care transportul internațional de marfă a fost destul de afectat în a doua jumătate a lunii martie. „Am avut întârzieri la livrări sau niște comenzi anulate, dar acum reintrăm în normal. Nu ne afectează atât de mult, recuperăm”, a spus unul dintre constructorii consultați.„Singura problemă este aprovizionarea cu materiale de construcții și găsirea forței de muncă”, recunoștea în urmă cu o săptămână și un manager de proiect în cadrul Strabag, la preluarea amplasamentului pentru proiectul pasajului de la Mogoșoaia.„Toate șantierele se desfășoară cu protecția angajaților, transportul, cazarea, lucrul pe șantier. (...) Din punct de vedere al transporturilor nu sunt motive (n.r. să prelungim sau să suplimentăm contractele). Singurele inconveniente ar putea veni din partea furnizorilor, dar din punct de vedere al transporturilor de marfă nu ar trebui să fie probleme”, declara în urmă cu câteva zile secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.Potrivit lui Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura, un ONG care monitorizează atent implementarea marilor proiecte de infrastructură din România, în această perioadă se poate lucra fără prea mari probleme, mai ales în teren, chiar dacă apar mici inconveniente.„Singurele probleme pe care le-am auzit țin de cazurile unde s-au depistat cazuri pozitive și unde echipe măricele au fost blocate în izolare. În teren se lucrează în aer liber, mulți purtau măști și mănuși încă dinainte. Da, sunt probleme și cu aprovizionarea cu echipamente medicale de protecție. Influențe sunt, cu siguranță, dar nu sunt astfel încât să se blocheze toată activitatea. Poate fi încetinit ritmul, dar influențele sunt insignifiante dacă privim tabloul general”, spune Ciurea.Autoritățile de la drumuri se bazează că vor deschide traficului unele tronsoane de autostradă care, conform API, au doar șanse teoretice să fie gata în acest an.Într-o ședință recentă a Companiei de Drumuri, constructorii de peLotul 1 (17 km) și Lotul 2 (24,5 km) se angajau că vor finaliza lucrările până la 30 noiembrie. „Pe Sebeș - Turda, Lotul 2, unde lucrează Aktor, este aproape exclus să fie gata. Nici vorbă să fie gata tot. Teoretic există șanse să fie gata doar pe opt kilometri, de la Alba Iulia Nord până la Teiuș. De la Teiuș până la Aiud nu are cum să fie gata. Constructorul spune asta de doi ani de zile, că o să fie gata în noiembrie. E mare semn de întrebare și ciotul până la Teiuș, șansele sunt doar teoretice”, spune Ciurea.Lotul 1 A10 Sebeș - Turda, construit de Impresa Pizarotti, ar putea fi inaugurat anul acesta, dar doar pe bretelele scurte de la nodul rutier Sebeș - adică vor mai rămâne lucrări de executat și nodul rutier de finalizat. „Este posibil, dar e tot cu semnul întrebării”, mai spune reprezentantul API.Cât privește, lotul Iernut - Chețani de pe A3 în zona Luduș/Târgu Mureș, acolo unde constructor este Astaldi, va fi cu siguranță terminat în această vară. „Acolo e sigur”, spune Ciurea.Rămâne însă de văzut dacă va putea fi și deschisă circulația, în condițiile în care nodul rutier de la Chețani face parte din contractul adiacent, aferent lotului Chețani - Câmpia Turzii.Reprezentantul Straco, constructorul lotului rămas în urmă, a informat că vor să realizeze bretelele de descărcare pentru a fi gata odată cu inaugurarea lotului adiacent. Ulterior, întreg nodul rutier ar trebui să fie gata până la finalul lunii august.Un alt tronson care va fi cu siguranță gata în acest an este bucata de 5,3 km de pe A3 de la. „Acolo va trebui sincronizată deschiderea și cu vecinii unguri că altfel tot nu se va putea circula”, spune Ciurea.Tot pe A3, în zona Brașov, există mobilizare și pe. „E exclus să fie gata anul ăsta, chiar dacă vorbim de 6,3 km de autostradă și un drum de legătură. Se lucrează, într-adevăr, dar nici vorbă să termine anul acesta”, spune Ciurea.Mai există o mobilizare exemplară a constructorului român UMB pe(32km), acolo unde 16 km vor autostradă.„Chiar dacă acolo constructorul chiar lucrează la viteză maximă, șansele să fie gata în acest an sunt minime, teoretice. Mai ales că sunt probleme birocratice de rezolvat, iar niște rețele electrice. E și foarte mult de muncă, chiar dacă acolo constructorul e mobilizat”, spune reprezentantul API.„Scenariul realist anul acesta este de 23,2 de kilometri deschiși, 17,9 pe A3 Iernut - Chețani și 5,3 pe A3 Biharia - Borș. Într-un scenariu super-optimist ar mai fi și A10 Sebeș - Turda Lotul 1, adică 17 kilometri, și încă opt kilometri din lotul 2 până la Aiud. Adică în total ar veni cam 48 de kilometri”, spune reprezentantul Pro Infrastructura.Cât privește șantierele noi, în 2020 deja a fost deschisă execuția pe cei 13 km de pe Secțiunea 1 al autostrăzii A1 Sibiu - Pitești, de la Sibiu la Boița „Pe A0 Sud (n.r. Autostrada de centură) ar trebui să înceapă lucrările anul acesta, măcar în anumite zone de pe două loturi. Și pe actuala Șosea de Centură, pe pasajele de la Oltenița și de la Berceni există șanse să se înceapă. La Mogoșoaia a fost predat amplasamentul și ar trebui să înceapă. La fel și pe bucata dintre DN2 și A2 , constructor e Tirrena Scavi. Acolo autorizația de construire e valabilă, proiectul există, e doar execuție”, mai spune directorul Pro Infrastructura.„Tirrena Scavi mai e și pe Varianta de Ocolire Timișoara Sud unde practic deja au început lucrările. Și pe Craiova - Pitești ar trebui să înceapă lucrul, măcar pe 7 kilometri unde au autorizația de construire”, a mai spus Ciurea.„Poate să se semneze contractul pe un lot mic de pe A3 lângă Târgu Mureș și apoi să vedem rapid niște lucrări în teren, acolo e FIDIC Roșu, proiectul e deja făcut. Deocamdată nu s-a semnat contractul. Dacă s-ar semna acum, anul acesta ar trebui să vedem șantier deschis acolo”, mai spune reprezentantul ONG-ului.