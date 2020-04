„Drumul de Mare Viteză spre Moldova să fie proiectat la profil de autostradă” - solicită Asociația Moldova Vrea Autostradă / Alte două observații privind traseul

A7 in zona Focsani - Tisita - Marasesti

Potrivit organizației, traseul ar trebui regândit în zona Tișița (intersecția DN2 cu DN24 spre Tecuci-Bârlad) și ar trebui reconfigurată intersecția A7 la nord de Roman.







„Reconfigurarea intersecției autostrăzii A7 în zona Tișița pentru accesul, descărcarea și preluare traficului crescut de pe D.N. 2, D.N. 24, D.N. 2L. Precizăm faptul că tronsonul Iași-Tecuci via D.N. 24 este a doua cea mai tranzitată relație rapidă dintre Moldova spre capitală. Adițional MZA-ul de peste 7600 autoturisme pe Tișița-Tecuci (valabil la nivelul confirmă un trafic crescut atât dinspre Galați (via D.N. 26) cât și dinspre D.N. 24 (via Tecuci-Bârlad). Adițional compoziția traficului pe relația Albița-Huși-Bârlad-Tecuci-Focșani este una majoritar de mărfuri formată din autocamioane, autovehicule articulate (tip TIR) precum și de pasageri (microbuze cu max 8+1 locuri, autobuze si autocare).







Tipologia și valorile crescute ale traficului rutier confirmă faptul că vama Albița (cea mai mare vamă din estul României) contribuie cu trafic de mărfuri și persoane pe relația Republica Moldova - România. Mai mult decât atât pe relația Chișinău-Bârlad-Focșani avem și coridorul secundar TEN-T comprehensive core (info: https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html) și o propunere de autostradă aflată în fază de Studiu de Fezabilitate. Prin urmare se impune proiectarea unui nod rutier corespunzător și corelat cu viitoarea autostradă Focșani-Albița, proiect aflat în licitație de proiectare”, susține MVA.

