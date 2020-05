Cum s-au pierdut pe drum sau s-au împotmolit proiecte importante de pe inelele rutiere ale Capitalei. Deputat USR: „Centura Bucureștiului, cea mai mare rușine a infrastructurii de transport”

Potrivit acestuia, proiectul celor două inele rutiere prevedea construirea completă a inelului de autostradă A0, lărgirea la patru benzi a actualei centuri pe partea de Sud-Vest (între DN5 și A1), îmbunătățirea prin denivelare a tuturor intersecțiilor din partea de SE (între DN5 și A2), finalizarea dublărilor existente pe nord (A1-DN7 și DN2-A2), precum și realizarea pasajelor Mogoșoaia, Domnești, Berceni și Oltenița.





FOTO: Scenariul preferat în cadrul studiului BEI: Autostrada de Centura A0 (pe exterior) și modernizările pe actuala centură:





Potrivit parlamentarului, „pe inelul existent al Bucureștiului, cunoscut ca DNCB lucrurile se prezintă și mai dezastruos”.





Drulă amintește de Pasajul de la Mogoșoaia, șantier care a început practic în martie 2020, după o licitație lansată în 2017, dar și de sectorul dublat DN7 (Chitila) și A1 (Militari) semnat încă din 2011.







Drulă, fost consilier pe infrastructură a premierului Cioloș în 2016, aduce aminte de un studiu realizat atunci împreună cu BEI și care propunea un proiect integrat pentru cele două inele de centură ale Bucureștiului - actuala centură și inelul A0, proiect care ar beneficia de circa 1,7 miliarde de euro fonduri europene.„Până în 2016 nu se pusese problema de fonduri europene pentru inelele Bucureștiului. Soluțiile vehiculate erau PPP-ul și banii de la buget”, amintește Drulă.„Beneficii de 13 miliarde de euro, o rată de rentabilitate de 30% (probabil cea mai rentabilă investiție publică din România, dublu față de autostrada Sibiu-Pitești) și un calendar de implementare de 6-7 ani”, scrie deputatul.„Au trecut 3 ani. Azi ar fi trebuit să avem jumătate din inelele Bucureștiului finalizate conform calendarului, dar din păcate ele s-au împiedicat pe traseu sub guvernările PSD și PNL”, apreciază parlamentarul, membru în comisia de Transporturi de la Camera Deputaților.Drulă amintește deunde pe partea de Sud, circa 52 de kilometri, unde cele trei loturi au fost contractate în primăvara 2019, după doi ani de licitație. „Nici până astăzi nu avem lucrări în teren. Motivul: nu avem exproprieri și autorizații de construire. Pe jumătatea nordică a inelului stăm și mai prost: licitații lansate abia în 2019, ce se târăsc agale, fără să avem vreo perspectivă despre când vom avea un contract semnat. În loc să dureze o lună-maxim două evaluarea ofertelor, stăm cu anii din cauza incompetenței CNAIR”, susține deputatul.Din cei circa 70 de kilometri ai actualei Șosele de Centură a Capitalei (DNCB), doar 20 de km au fost dublați pe partea de nord între DN7 (Chitila) și DN2 (Colentina) în 2010, „însă cu soluții tehnice total nepotrivite pentru un drum atât de aglomerat (intersecții la nivel, treceri de pietoni, accese din curți și depozite direct în centură)”.„(...) a avut aceeași soartă zbuciumată, cu soluții dezastruos proiectate în special la intersecții, modificate în repetate rânduri, exproprieri nefinalizate nici până astăzi, o ”inaugurare” în 2017 fără strat de uzură (nu există nici astăzi, se circulă pe stratul intermediar!) de către ministrul Cuc de la PSD. Contractul a fost reziliat în 2019 la 86% stadiu fizic, nefiind relicitată finalizarea lucrărilor până astăzi. Nici măcar o expertiză a lucrărilor existente nu au fost în stare de un an de zile să facă! Proiectantul sectorului DN7-A1 (cu soluțiile sale chinuite de anii ‘60) este actualmente director adjunct în CNAIR. Recent, pe 4 mai, a ”inaugurat” cu surle și trâmbițe începerea lucrărilor pe celălalt sector nordic nefinalizat între. A doua zi, pe 5 mai, PRO TV nu a găsit nici țipenie de muncitor pe șantier. Vorbim de un proiect lansat în 2011, reziliat în 2015 și relansat abia în acest an. 5 ani în care lucrările au stat abandonate”, detaliază deputatul USR.„Pe partea de sud a Rușinii Naționale, lucrurile stau și mai rău (dacă vă puteți imagina). Este cea mai întârziată parte din proiectul integrat cu fonduri europene nerambursabile. Nu pare că e nimeni în CNAIR sau minister care să înțeleagă ce importantă este investiția acolo.(sfertul de cerc din sud-vest) nu a fost lansată în licitație, deși este inclusă în proiectul integrat finanțat din fonduri europene. Aceeași soartă o au și, cum ar fi cea de la Splaiul Unirii/Dâmbovița”, susține Drulă.În momentul de față, singurele proiecte contractate și în derulare sunt pasajele de la Domnești, Berceni și Olteniței.„Giratoriul suspendat de la Domnești licitat în 2015 și contractat în 2017 abia a trecut de 2% stadiu fizic. În 4 ani! Exproprierile nu sunt finalizate, relocările de utilități abia ce au fost începute, iar lucrările pentru pasajul propriu-zis reprezintă doar un vis frumos în ritmul actual. Pasajele de la Berceni și Olteniței licitate în 2017 și contractate în 2019 nu au început nici ele. Ați ghicit: nu avem exproprieri, utilități relocate și în general o companie de drumuri și un minister al Transporturilor care să se ocupe de ele în mod profesionist”, apreciază deputatul USR.