Autostrada de centură Sud a Capitalei - Probleme apărute în etapa de proiectare: De la traseele a două loturi care nu se întâlnesc, la reproiectarea unui pod ca Dâmbovița să fie navigabilă

HARTĂ INTERACTIVĂ





Intersecția dintre Autostrăzile A0 și A2 va fi reproiectată

„Antreprenorul Alsim Alarko analizează mai multe soluții de dimensionare a nodului astfel încât să asigure nivelul de trafic în conformitate cu studiile de trafic puse la dispoziție cu respectarea prevederilor normativelor de proiectare actuală. Ulterior prezentării acestora, va fi selectată soluția tehnică cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”, a transmis CNAIR pentru HotNews.ro.







Podul A0 peste Dâmbovița trebuie proiectat cu alt gabarit, să permită navigabilitatea pe râu

Acum, însă, constructorul a aflat că trebuie să proiecteze un nou pod, mai înalt, care să permită navigabilitatea pe râul Dâmbovița.







Foto: Zona pe unde ar trebui proiectat podul A0 astfel încât Dâmbovița să fie navigabilă:





--- ---





„Pentru obținerea avizului CNACN (n.r. Administrația Canalelor Navigabile) pentru Podul de la Dâmbovița, Antreprenorul a proiectat soluția tehnică a podului în funcție de caracteristicile tehnice menționate în Avizul de principiu al IPTANA (prestatorul care a elaborat studiul pentru “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru Navigație și alte folosințe”. În procedura de avizare a proiectului tehnic a intervenit o solicitare a CNACN conformă cu strategia în domeniul navigației, care impune o modificare de soluție a podului, respectiv o înălțare a gabaritului la 11m. În acest sens, proiectantul analizează mai multe alternative pe care să le prezinte beneficiarului în vederea identificării soluției optime din punct de vedere tehnico-economic. Evident, noua soluție impune costuri suplimentare care trebuie să se încadreze în valoarea de contract acceptată”, au transmis la solicitarea HotNews.ro reprezentanții Companiei de Autostrăzi.





Traseele loturilor 2 și 3 nu s-au „întâlnit” în teren precum era pe hârtie





Problemele pe șantiere, discutate de conducerea CNAIR în ședințe video cu toți constructorii din țară

---

HARTĂ INTERACTIVĂ - Pe unde trece A0, noua autostradă de centură a Capitalei - unde sunt nodurile rutiere și parcările:



>> Click pe traseu pentru informații despre loturi



>> Click pe nodurile rutiere sau pe parcări pentru informații

>> Folosește butoanele „+” și „-” pentru a seta nivelul de zoom. Pe mobil merge și „pinch-to-zoom”.



Vrei să vezi harta mare, într-un tab separat?

Vrei să vezi harta mare, într-un tab separat? Click aici.





Pe cele trei loturi de pe A0 Sud contractele pentru proiectare și execuție au fost semnate pe parcursul anului 2019 și, în prezent, se află în stadiul de realizare a proiectului tehnic, etapă după care se va putea demara execuția propriu-zisă.Pe două dintre loturi (Lotul 1 și Lotul 2) antreprenor este compania turcă Alsim Alarko. Lotul 1 are o lungime de 17 km și începe cu intersecția A0 cu Autostrada Soarelui.Tocmai această intersecție între cele două autostrăzi este în acest moment un motiv de discuții cu CNAIR și este în curs de regândire față de documentația scoasă la licitație.---O altă problemă în această etapă de proiectare o reprezintă traversarea Dâmboviței. În caietul de sarcini al licitației documentația prevedea că A0 va supratraversa râul printr-un pod relativ obișnuit, cu un gabarit redus.Acest nou pod ar urma să fie mult mai costisitor, iar autoritățile și proiectantul caută acum soluții de a integra acest cost suplimentar. O soluție ar fi includerea costului suplimentar în cei maxim 10% cu care poate fi mărit contractul tocmai pentru situații neprevăzute, însă conducerea CNAIR nu dorește să „consume” acest buffer încă din primele etape ale proiectului.Pe Lotul 3 al A0 Sud, în lungime de 18 kilometri și contractați pe circa 180 de milioane de euro cu grecii de la Aktor, proiectarea se află abia la început, deși contractul a fost semnat încă din aprilie 2019.În urmă cu o săptămână, în cadrul ședințelor bilunare pe care conducerea CNAIR le are cu toți constructorii din țară angajați pe șantiere, reprezentanții Aktor au precizat că vor depune o nouă declarație de proiectare (se află deja la declarația de proiectare revizia F), dar că în paralel au și proiectul tehnic în stadiu destul de avansat. Cu toate acestea, constructorul a înaintat și o problemă descoperită: joncțiunea cu Lotul 2.Mai exact, confrom constructorului, există o diferență de câțiva metri între traseul stabilit pentru Lotul 3 și traseul stabilit pentru Lotul 2.„Au fost identificate unele discrepanțe la nivelul aliniamentului, în zona joncțiunii lotului 2 cu lotul 3 (Zona sonde OMV). Aceste aspecte au fost deja clarificate în cadrul întâlnirilor avute în cursul săptămânii 08-12.06.2020.Acestea urmează să fie implementate de către ambii antreprenori”, a explicat CNAIR.Astfel de probleme și situații apar constant în derularea unor proiecte de infrastructură rutieră, în special în cazul unor proiecte complexe sau acolo unde documentația de atribuire care are la bază studii de fezabilitate mai vechi este deficitară.Prin discuții zilnice cu antreprenorii și ședințele bi-lunare toți constructorii de pe șantierele din țară, genul acesta de situații ajung să fie puse pe masă și rezolvate mult mai rapid, susțin surse din CNAIR.52 km519 mil. euro17 km177 mil. EuroAlsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AScontractat pe 26 august 2019licitația începută în iulie 201712 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor16,3 km162 mil. Euro: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS: contract semnat pe 9 martie 2019licitația începută în iulie 201712 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor18 km180 mil. EuroAsocierea Aktor - Euroconstruct Tradingcontract semnat pe 14 aprilie 2019: licitația începută în iulie 201712 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru desfășurarea lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de execuție după semnarea contractelor