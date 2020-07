Colaborare între Compania de Autostrăzi și Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Burse de 1.000 de lei pe lună pentru studenți

organizarea unor stagii de practică pentru studenții anilor III și IV de studiu din cadrul U.T.C.B.;

acordarea, pe perioada desfășurării cursurilor aferente anului universitar, a unor burse de studii lunare (în valoare de 1000 lei lunar) pentru studenții anilor III și IV din cadrul U.T.C.B. în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivel C.N.A.I.R. S.A.;

organizarea de evenimente publice de informare sau promovare cu privire la proiectele C.N.A.I.R. S.A.;

organizarea de masterate care au la bază proiectele Companiei;

organizarea de doctorate care au la bază proiectele Companiei;

dezvoltarea unor teme de cercetare în domeniul construcțiilor infrastructurii rutiere;

organizarea în comun de simpozioane, comunicări științifice, B2B;

diseminarea informațiilor de interes general privind dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor;

crearea unor parteneriate cu terți în vederea participării în cadrul unor proiecte internaționale privind dezvoltarea durabilă în domeniul transporturilor și infrastructurii rutiere.

„Marți, 30.06.2020, Mariana Ioniță, Director General al CNAIR și Decanul Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, Conf.univ.dr.ing. Adrian Burlacu au semnat un protocol de colaborare pe 5 ani între cele două instituții”, anunță CNAIR.„Astăzi am pus bazele unei colaborări între CNAIR și UTCB prin care compania va sprijini studenții cu burse, teme de doctorat și organizarea de masterate care au la bază proiectele companiei”, a declarat Mariana Ioniță, directorul CNAIR.„De ce facem acest lucru? Pentru că avem nevoie de ingineri constructori bine pregătiți, astfel încât în viitor să nu ne mai confruntăm cu lipsa forței de muncă specializată. Avem proiecte viabile, solide care au nevoie de ingineri specializați, așa că îi încurajez pe studenți să aplice și să obțină burse încă din anul III de studiu, să facă practică și masterate pentru a vedea și simți din interior cum e această frumoasă meserie”, a spus Ioniță.„Visul de a încheia un astfel de protocol îl am de foartă multă vreme, iar acum de când am preluat acest portofoliu al CNAIR, am oportunitatea să îl pun în aplicare”, a mai declarat Mariana Ioniță.,,Acest parteneriat este o oportunitate pentru viitorul studenților, scopul nostru fiind acela de a-i pregăti pe tinerii studenți si de a-i aduce la un nivel competitiv, astfel încât să facă față pe piața muncii după ce vor absolvi”, a declarat Adrian Burlacu, decan al UTCB.În cadrul evenimentului de semnare a protocolului a fost organizată și o videoconferință interactivă la care au participat studenți ai UTCB care au pus întrebări referitoare la proiectele importante aflate în execuție în prezent (Pod peste Dunăre – Brăila, Drum Expres Craiova – Pitești), precum și la modalitățile de aplicare pentru obținerea de burse. De asemenea, întrebările studenților au vizat și informații despre stagiile de practică pe șantiarele administrate de CNAIR.O analiza a structurii forței de muncă a confirmat nevoia de specialiști calificați în domeniul construcțiilor infrastructurii rutiere. Astfel, ținând cont de dinamica dezvoltării șantierelor de infrastructură rutieră, a dezvoltării firmelor românești de construcții în domeniu, dar și de accesarea de către firmele străine a forței de muncă de pe piața autohtonă, s-a convenit colaborarea între cele două instituții și încheierea prezentului protocol de colaborare.