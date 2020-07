VIDEO Paradoxul de pe Magistrala 5 de metrou la care se lucrează de nouă ani: „A fost un record mondial de viteză”

Potrivit firmei, sistemul instalat este primul sistem CBTC (Communication-based Train Control) implementat în rețeaua de metrou din România.







„Noul sistem va crește capacitatea liniei cu 30%, cu un consum de energie cu 30% mai redus. Proiectul prevede operarea automată a trenurilor (ATO), centralizarea computerizată și monitorizarea centralizată a trenurilor (centru de control operațional, OCC), precum și sisteme dinamice de anunțare și informare a pasagerilor”, precizează compania.





Intervale de succesiune a trenurilor de până la 90 de secunde



„Pe M5 s-ar putea ajunge pe viitor să nu mai fie nevoie de mecanic”



„Odată remediate toate problemele vom avea nevoie de patru săptămâni, deja am compresat de la șase la patru săptămâni, pentru a face testările finale. Sunt foarte complexe și cu proceduri speciale”, a spus Stanciu.







„Noi acum așteptăm după alți antreprenori să termine lucrările și apoi vom face testarea finală. Accesul în anumite locuri, din cauza lucrărilor, nu a fost ușor, cu atât mai mult spun că a fost un record instalarea sistemului de semnalizare în doar un an”, a spus directorul Alstom



Contractul semnat era în valoare de 112.923.292,72 lei, fără TVA.









Magistrala 5 de metrou, proiectul care parcă nu se mai termină...

Magistrala 5 este compusă din trei secţiuni: Eroilor - Râul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.





Proiect: Constructia Magistralei de Metrou M5 Drumul Taberei - Eroilor 2



Lungime: 7,2 km in total din care 6,2 km pe Lotul 1.1 si 1 km pe Lotul 1.2.



Loturile, constructorii si costurile:



Lot 1.1 - Raul Doamnei - Eroilor 2 (PSS Opera) - 6,2 km, 9 statii / Astaldi - FCC Construccion - Delta ACM - AB Construct / Valoarea totala a contractului: 987,9 mil lei fara TVA.



Lot 1.2 - Valea Ialomitei - galeria, statia si depoul / Max Boegl / Valoare totala: 231,67 milioane lei fara TVA.



Termen de finalizare (initial): 2015 pentru structura, tuneluri si statii / 2015-2016 - punerea in functiune

„Alstom a încheiat conform contractului prima fază a lucrărilor de implementare a celui mai modern sistem de control și management al traficului din România, pe nou construita Magistrală 5 a rețelei de metrou din București. Proiectul implică două etape de execuție, totalizând 36 de luni”, anunță compania.Directorul Alstom a vorbit și el despre proiectul magistralei 5 de metrou din Drumul Taberei la care se lucrează practic de aproape nouă ani.„Pe partea de semnalizare a fost un record de viteză - să proiectezi și să instalezi un astfel de sistem într-un an, pe 10 stații și 10 interstații. În mod normal ar dura cam doi ani, iar contractul nostru, care prevede două faze, are termen de trei ani”, a explicat Gabriel Stanciu.Potrivit acestuia, în prima fază pe M5 a fost instalat sistemul de semnalizare CBTC care va funcționa ca un sistem echivalent cu ce se regăsește pe celelalte magistrale, doar că prin componente moderne.În a doua fază sistemul va fi dezvoltat și vor fi instalate și echipamente pe viitoarele trenuri care vor fi achiziționate pentru a rula pe M5.„În prima fază a proiectului, Alstom a echipat noua linie cu centralizare electronică, ce va permite circulația trenurilor utilizând sistemele tradiționale de control al traficului, urmând ca la finalul perioadei contractuale să se implementeze funcționalități moderne de control și management al traficului”, precizează compania.Mai exact, Magistrala 5 a fost echipată cu sistemul din gama Urbalis 400, un sistem implementat în lume în 23 de țări, pe 101 linii de metrou inclusiv 17 automate. În Europa, sistemul este deja în funcțiune în orașe precum Malaga și Amsterdam.„Urbalis 400 este un sistem avansat de control al traficului pentru controlul trenului bazat pe comunicații, care va contribui la reducerea congestionării traficului din București deoarece sistemele cresc capacitatea de transport cu intervale de succesiune a trenurilor de până la 90 de secunde. Modernizat în permanență și conceput special pentru linii de metrou cu un număr mare de pasageri, sistemul oferă o gamă de funcții considerabilă, care contribuie la reducerea intervalului de succesiune a trenurilor și creșterea vitezei medii”, detaliază Alstom.Potrivit directorului Alstom, compania așteaptă acum ca restul lucrărilor realizate de Astaldi - FCC pe magistrala 5 să se finalizeze, urmând ca apoi să se facă testele finale.Întrebat dacă există riscul ca M5 să nu fie dat în funcțiune în acest an, Stanciu a exclus această variantă și a spus în orice caz, dacă mai apar probleme, ele nu țin de Alstom.Cât privește sistemul de semnalizare și automatizare instalat pe M5, directorul Alstom spune că acesta ar putea permite în viitor chiar și funcționarea trenurilor în mod automat, fără mecanic.„Pe M5 s-ar putea ajunge pe viitor să nu mai fie nevoie de mecanic. În momentul de față șapte din zece sisteme de metrou din lume se fac driverless. Sistemul CBTC instalat e special gândit pentru siguranță și ar putea permite intervale foarte scurte între trenuri, chiar și de 60 de secunde. Noi în contract am avut ca parametru interval de 90 de secunde, dar sistemul permite mai puțin”, a spus Gabriel Stanciu.Contractul Metrorex - Alstom Transport SA pentru furnizarea “Sistemului de siguranță și automatizare a traficului, inclusiv echipamentul de siguranță îmbarcat pe tren și sistemul de informare dinamică (inclusiv sonorizare) pentru Magistrala 5. Secțiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv, Stația și Depoul Valea Ialomiței a fost semnat în aprilie 2019, după lungi întârzieri din cauza contestațiilor în justiție în urma licitației.Testele tehnologice și dinamice cu primele trenuri de metrou au început pe traseul Magistralei M5 Drumul Taberei - Eroilor, prima garnitură de tren circulând pe noua linie.Termenul de 30 iunie 2020 pentru punerea în folosință a metroului nu a fost respectat, au anunțat luni autoritățile care au vizitat șantierul, principalul motiv fiind o serie de probleme la o centrală de ventilație și o stație de pompare a apei.Autoritățile prezente pe Magistrala 5 nu au oferit un nou termen pentru punerea în funcțiune, dar au precizat că din punct de vedere tehnic va fi dat în folosință anul acesta după finalizarea lucrărilor la centrala de ventilație și stația de pompare a apei.„Tehnic se poate realiza în decurs de o lună jumătate, maxim două”, a spus premierul Ludovic Orban.Contractele pentru M5 din Drumul Taberei au fost semnate în primăvara lui 2011, iar lucrările au început la scurt timp după. Conform contractului, durata lucrărilor urma să fie de 36 de luni - adică 3 ani. Pe lângă acest termen, mai era lucrările de realizat pentru sistemele de semnalizare și automatizare.Primul termen avansat pentru metroul din Drumul Taberei a fost 2015. De-a lungul timpului, însă, Magistrala M5 s-a confruntat cu mari probleme - probleme de avize, probleme mari de finanţare (mai ales în timpul guvernării PSD-Ponta în 2013), probleme de lucrări neprevăzute care au apărut pe parcursul execuţiei lucrărilor.Pe Magistrala 5 vor circula pentru început zece trenuri Bombardier, din flota actuală, după cum au anunțat reprezentanții Metrorex. Acum, la testele dinamice se folosesc atât trenuri Bombardier, cât și trenuri vechi IVA.Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, va avea aproape 7 kilometri lungime şi este compusă din 10 staţii de metrou şi un depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2).Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou.