VIDEO Cum arată tronsonul din autostrada Transilvania care ar trebui deschis vara aceasta / Se lucrează intens la eliminarea unui blocaj care ar transforma tronsonul într-unul „muzeu”

Pe tronsonul Iernut-Chețani constructorul Astaldi - Max Boegl a ajuns la un stadiu fizic de aproape 93% și își propune să finalizeze lucrările în această vară.











A3 Câmpia Turzii - Ogra Târgu - Mureș



Lot 2 Iernut - Chețani - km 3+600 - km - km 21+500

Lungime: 17,9 km

Constructor: asocierea ASTALDI SPA - MAX BOEGL ROMANIA SRL - ASTALROM SA - CONSITRANS SRL

Valoare contract: 438 mil lei

Ordin de începere: mai 2016

Termen de finalizare (inițial): 16 luni

Deschidere preconizată: iulie-august 2020 Stadiu (iulie2020): 93%



Lot 3 Chețani-Câmpia Turzii - km 21+500 - km 37+191



Lungime: 15,7km

Constructor: S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - S.C. TOTAL ROAD S.R.L

Valoare contract: 280 mil lei

Ordin de începere: mai 2016

Termen de finalizare (inițial): 16 luni

Finalizare estimată: 2021-2022 Stadiu (martie 2020): 32%









Istoria „autostrăzilor muzeu” din România

Într-o filmare din dronă realizată de Asociația Pro Infrastructura se observă stadiul avansat al proiectului, dar și faptul că mai există totuși lucrări de executat și care ar putea duce momentul finalizării undeva spre august-septembrie.La rândul lor, autoritățile se bazează pe tronsonul Iernut-Chețani pentru a-l da în trafic în acest an, însă există în continuare problema descărcării traficului la Chețani, acolo unde nodul rutier face parte din contractul de pe tronsonul următor și unde constructorul, aflat în insolvență, a abandonat lucrările în ultimele luni.Acum, de câteva zile însă, noi echipe de muncitori și utilaje au intrat pe șantierul nodului de la Chețani și au demarat în forță lucrările pentru finalizarea nodului. Dacă ritmul actual s-ar menține, probabil că nodul pentru descărcare ar putea fi gata peste 2 luni.O filmare din dronă realizată de API surprinde „furnicarul” declanșat în ultimele zile pe nodul Chețani (min 5:13), dar și restul lotului Chețani - Câmpia Turzii care zace abandonat și fără muncitori.Prima autostradă muzeu din ultimul deceniu a fost. Deschisă în decembrie 2013, autostrada nu putea fi folosită pe circa 10 km din cei 27 de km pentru că se oprea brusc în câmp . Asta pentru că nodul rutier de la un capăt era inclus în contractul adiacent (Timișoara - Lugoj, lot 2), rămas mult în urmă. Abia în 2015 a venit deschiderea mult așteptată.Tronsonul, micul „ciot” de circa 8,7 km de lângă Cluj Napoca, a fost finalizat și recepționat în noiembrie 2017, dar nu a putut fi folosit aproape un an. Asta pentru că podul peste Someș, care să lege „ciotul” de restul autostrăzii A3 până la Câmpia Turzii a fost lăsat uitării mult timp și a fost contractat cu mare întârziere. Abia din septembrie 2018 s-a deschis circulația.Cei circa 30 de kilometri de pe au zăcut nedeschise timp de jumătate de an , timp în care CNAIR susținea că mai sunt lucrări de executat, în ciuda protestelor societății civile.Similar, finalizată în proporție de 99% , a stat nefolosit circa cinci luni. Statul a reziliat contractul invocând vicii de execuție și, după luni în șir în care autostrada a rămas închisă, a deschis-o cu restricții de viteză și tonaj.