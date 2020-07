Drum expres de la Satu Mare la granița cu Ungaria: Contractul de proiectare a fost semnat

FOTO: Traseul orientativ al Drumului expres Satu Mare - Oar (click pentru mărire în tab separat)



"Joi, 09 iulie 2020, CNAIR a semnat contractul de servicii având ca obiect "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)", cu ofertantul desemnat castigator al procedurii de achizitie publică, S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L", anunță CNAIR.Valoarea contractului este de 3.646.308,36 lei fără TVA, iar durata de realizare a contractului de servicii este de 18 luni de la Data de Începere a contractului.CNAIR amintește că traseul actual care asigură conexiunea între Satu Mare și granița Româno-Ungară, este reprezentat de DN 19A (Satu Mare - Petea). Acest drum național are câte o bandă de circulație pe sens și un trafic foarte ridicat, cu sectoare pe care este atinsă capacitatea de circulație a drumului.Inițial, conform Master Planului de Transport, legătura prin drum expres cu Ungaria trebuia făcută pe la vama Petea, însă modificări la proiectul maghiar al drumul expres M49 a dus ca viitorul PTF să fie în zona localității Oar.„În cadrul întâlnirilor grupului de Lucru Romano - Ungar pentru autostrăzi ce au avut loc pe parcursul derulării fazei de proiectare a Drumului Expres Petea - Satu Mare - Baia Mare, partea ungara și-a exprimat acordul cu privire la punctul de intersecție pe granița, respectiv in zona localității Petea. La sfârșitul anului 2008 partea ungara a făcut propunerea oficiala de modificare a traseului Drumului Expres de pe teritoriul romanesc, urmând ca traseul sa urmărească ,,malul stâng" al Someșului, deoarece la studiul traseului avut in vedere pana la granița, spre localitatea Petea, proiectanții unguri au identificat aproape de granița cu România un sit Natura 2000, care nu permite realizarea de lucrări in zona.Astfel, a fost stabilit un traseu al Drumului Expres, care ar urma sa intersecteze granița dintre cele doua state in zona orașului unguresc Csenger (Oar România), într-un loc unde nu exista, în acest moment, punct de trecere comun al frontierei”, se arată în caietul de sarcini.Potrivit informațiilor din caietul de sarcini, profilul transversal al drumului va avea caracteristicile unui drum expres cu 2x2 benzi de circulație (3,5m/bandă), zonă mediană de 3m și acostamente de 2x2,25m din care 0,75m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație și 1,5m acostament consolidat.În cadrul studiului de trafic proiectantul va considera și analiza, încă din faza inițială de proiectare, opțiunea de a dezvolta drumul expres cu 2x2 benzi de circulație în drum expres cu 2x3 benzi de circulație pe sens sau aducerea la profil de autostradă.