VIDEO Prima bucată de autostradă din Moldova prinde contur pe zi ce trece: Cum arată acum podul de peste 1,2 km realizat de un constructor român

Lucrările la Varianta Ocolitoare Bacău au ajuns la un stadiu de circa 66%, constructor fiind asocierea de companii românești UMB-Tehnostrade, chiar din zonă.













Sectorul nr. 1: legatura rutieră DN 2 (sud Bacău) cu DN 2 (nord Bacău), în lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova A7 între km 2 + 413 și km 18 + 682; (16,269 km) Sectorul nr. 2: legatura rutieră de la nord de Bacău între DN 15 și DN 2 în lungime de 3,160 km; Sectorul nr. 3: legatura rutieră de la sud de Bacău între DN 2 și DN 11, în lungime de 7,360 km.

Hartă - VO Bacău și porțiunea care se suprapune cu viitoarea autostrada A7:





Proiectul are trei sectoare, după cum urmează:

Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat în decembrie 2018, după un an de licitație, iar lucrările efective au început în martie 2019.Contractul are un termen de proiectare și execuție de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum național cu o bandă pe sens).Cu toate acestea, proiectul are șanse bune de a fi gata înaintea termenului, iar bucata de autostradă ar putea fi deschisă traficului la începutul anului 2021.Deja pe multe zone constructorul a așternut asfaltul, ba a și montat parapete în multe puncte.În prezent, o mare atenție este dată finalizării podului lung de peste 1,2 kilometri care supratraversează râul Bistrița și albia sa. Podul este unul dublu, cu două fire, și are nu mai puțin de 31 de deschideri. La momentul actual se lucrează la suprabetonarea podului, dar și la montarea unui alt pod metalic ce va supratraversa canalul Bistrița.În imagini video publicate pe forumul peundemerg.ro se observă atât avansul lucrărilor comparativ cu un an în urmă, cât și lungimea podului aflat în execuție: