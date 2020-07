FOTO Investițiile în infrastructură pe următorii 10 ani: Care sunt autostrăzile, căile ferate, trenurile metropolitane, magistralele de metrou din București și din Cluj Napoca pe care le vom face cu bani pe care încă nu îi avem

Coridoarele rutiere, rețelele rutiere și cei peste 3.000 de kilometri de autostradă și drum expres

HotNews.ro vă prezintă mai jos în detaliul Planul Investițional 2020-2030 pe infrastructura de transport - un document pus de Ministerul Transporturilor„În esență, Planul Investițional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale și financiare ale României pe un set clar de priorități, care să conducă la finele decadei 2020-2030 la crearea unei rețele naționale de transport și care să reprezinte coloana vertebrală de dezvoltare a României”, se arată în Planul Investițional.Potrivit documentului, „cu toate că per total Master Planul general de Transport își păstrează valabilitatea, este necesar ca strategia de implementare a proiectelor prevăzute de MPGT să fie actualizată luând în considerare următorii factori: Proiectele angajate care se află în diferite stadii de implementare (construcție/licitație lucrări/finanțare angajată); Noile politici europene (Green Deal, Mobilitate militară, etc.) si condițiile favorizante pentru noua perioada de programare; Maturitatea proiectelor in pregătire”.În cadrul planului investițional au fost definite „patru obiectivele generale de conectivitate rutieră care răspund nevoilor de mobilitate rutieră pentru populație și pentru mediul de afaceri, asigurând tranzitul pasagerilor și a mărfurilor în și între regiunile României”.Drept consecință, strategia identifică o serie de coridoare naționale de conectivitate rutieră, inter-coridoare de conectivitate rutieră și de coridoare transfrontaliere.Pe baza acestor date, strategia definește trei tipuri de rețea rutieră în România: