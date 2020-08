VIDEO Primii kilometri de autostradă din Moldova: Cum arată acum bucata din autostrada A7 în construcție lângă Bacău

Într-o filmare din dronă realizată de către Asociația Pro Infrastructura se observă cum sectorul vestic al centurii Bacău, de la intersecția cu DN11 până la intersecția cu DN2, este aproape gata.







„Așa cum vă spuneam la mijlocul lunii iulie, tronsonul sud-vestic dintre DN11 și DN2 Sud (7,3 km de drum cu 2 benzi) este complet finalizat, fiind instalate până și băncuțele și panseluțele în spațiile de servicii. Deși ministrul Bode afirma că în mandatul dânsului nu va ctitori muzee rutiere în aer liber, realitatea ține să îl contrazică. Solicităm Ministerului Transporturilor și CNAIR să găsească de urgență mijloacele legale pentru deblocarea situației și pentru deschiderea traficului pe acest prim segment al centurii Bacău”, transmite Pro Infrastructura.





Segmentul de autostradă (circa 16 km) începe pe filmare de la minutul 8.40, de la podul peste Bistrița, și se termină la minutul 26.22.

„Pe restul proiectului ce include primii kilometri de autostradă din regiunea Moldova lucrările avansează într-un ritm foarte bun. Zilele următoare va fi finalizată placa de suprabetonare a podului de 1,2 km peste râul Bistrița, iar în următoarele săptămâni va fi ridicat tablierul metalic pe cele 2 structuri ce traversează canalul Bistrița. Realizarea umpluturilor, așternerea straturilor de asfalt, relocarea stâlpilor de înaltă tensiune, taluzarea cu pământ vegetal sau execuția rigolelor înaintează rapid, existând premisele ca lucrarea să fie complet finalizată cel târziu în primăvara anului viitor”, mai notează asociația.

„Pe restul proiectului ce include primii kilometri de autostradă din regiunea Moldova lucrările avansează într-un ritm foarte bun. Zilele următoare va fi finalizată placa de suprabetonare a podului de 1,2 km peste râul Bistrița, iar în următoarele săptămâni va fi ridicat tablierul metalic pe cele 2 structuri ce traversează canalul Bistrița. Realizarea umpluturilor, așternerea straturilor de asfalt, relocarea stâlpilor de înaltă tensiune, taluzarea cu pământ vegetal sau execuția rigolelor înaintează rapid, existând premisele ca lucrarea să fie complet finalizată cel târziu în primăvara anului viitor”, mai notează asociația.

















Cu toate acestea, proiectul are șanse bune de a fi gata înaintea termenului.













Proiectul VO Bacău trei sectoare, după cum urmează:

Sectorul nr. 1: legatura rutieră DN 2 (sud Bacău) cu DN 2 (nord Bacău), în lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova A7 între km 2 + 413 și km 18 + 682; (16,269 km) Sectorul nr. 2: legatura rutieră de la nord de Bacău între DN 15 și DN 2 în lungime de 3,160 km; Sectorul nr. 3: legatura rutieră de la sud de Bacău între DN 2 și DN 11, în lungime de 7,360 km.

Hartă - VO Bacău și porțiunea care se suprapune cu viitoarea autostrada A7:





, după cum urmează:

Lucrările la Varianta Ocolitoare Bacău au ajuns la un stadiu de circa 69%, constructor fiind asocierea de companii românești UMB-Tehnostrade, chiar din zonă.Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat în decembrie 2018, după un an de licitație, iar lucrările efective au început în martie 2019. Contractul are un termen de proiectare și execuție de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum național cu o bandă pe sens).Astfel, după cum se poate observa din imagini, tronsonul vestic al VO Bacău - circa 7,3 km dintre DN11 și DN2 este aproape gata și ar putea fi dată în folosință încă de pe acum.Bucata de autostradă ar putea fi deschisă traficului la începutul anului 2021. Deja pe multe zone constructorul a așternut asfaltul, ba a și montat parapete în multe puncte.În prezent, constructorul dă o mare atenție finalizării podului lung de peste 1,2 kilometri care supratraversează râul Bistrița și albia sa. Podul este unul dublu, cu două fire, și are nu mai puțin de 31 de deschideri. La momentul actual se lucrează la suprabetonarea podului, dar și la montarea unui alt pod metalic ce va supratraversa canalul Bistrița.