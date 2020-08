FOTO Prima bucată de autostradă pe Valea Prahovei: Detaliile licitației pentru autostrada de centură Comarnic. De ce lipsește un nod rutier pentru descărcarea traficului

Contractul va fi acordat pe baza celui mai bun raport calitate-preț, componenta financiară valorând 53% (53 de puncte din 100).





Viteză de proiectare pe Valea Prahovei: 80km/h. CNAIR dă puncte bonus constructorilor care prezintă oferte cu viteze superioare



Cu toate acestea, la punctarea constructorilor CNAIR vrea să ofere puncte bonus celor care pot oferta viteze mai mari de proiectare practic în limita aceluiași buget propus.









- Pentru oferta care demonstrează o viteză de proiectare de 100 de km/h corelată cu elementele geometrice aferente se vor acordă 10 puncte;

- Pentru oferta care demonstrează o viteză de proiectare de 140 de km/h corelată cu elementele geometrice aferente se vor acordă 18 puncte;”





Nodul Rutier Comarnic Nord - necesar deschiderii traficului - lipsește din licitația actuala. Cum se explică



Pentru nodul rutier Comarnic Nord licitația CNAIR prevede un termen de finalizare SF+PT de 8 luni.









Caracteristicile primei autostrăzi de pe Valea Prahovei



„Obiectivul începe din zona podețului de la km.110+600, continuă spre nord-vest până la km 111 +000 unde este amplasat următorul podeț. Pentru traversarea văii Sarului, la km 111 +305 este amplasat un pod cu deschiderea de 30 m, urmat de amenajarea nodului rutier Comarnic din zona km 111+500, podețele de la km 111 +900 și 112+ 100, urmat de podul și pasajul pe autostrada peste CF de la km 113+220, cu lungimea suprastructurii de 1493 m [(8x41+55+70+55 + (44x41)].





După racordarea podului autostrada are o pantă cu declivitate de 3.2 %, în zona km 114+150 este amplasat un podeț, urmat de o zona de palier de cca 100 m, după care până la finalul obiectivului, km 115+800, autostrada are o declivitate de 1,63 %.





Nod Rutier Comarnic Sud

Acest nod racordează autostrada la DN 1 prin intermediul unei girații ce se amenajează 111 zona intersecției existente dintre DN l și drumul spre Breaza.







Pentru realizarea nodului rutier au fost proiectate un pod și un pasaj peste răul Prahova și autostrada, precum și poduri pentru bretele.







Pod pe breteaua 1 și 2 care asigura traversarea răului Prahova și autostrăzii. Pe zona traversării, podul este comun ambelor bretele.







Lungimea totală a pasajului este 297.00m deschiderile fiind de (18.00+29.00+l 8.00) +(4x30.50)+(2x24.00+2x3 l.00)m. Partea carosabilă are 10,00 m lățime și este încadrată de două lise de 0,60 m fiecare.





*Click pentru mărire foto



Pod peste Valea Sarului





Se va execută câte un pod pentru fiecare sens de circulație pe autostrada cu o deschidere de 30,00 m.





*Click pentru mărire foto

Pod peste râul Prahova și pasaj peste CF km 113+220

Podul îndeplinește și funcția de pasaj supratraversand magistrala 300 de cale ferată dublă la km 112+890, un pod de șosea pe un drum local la km 113+830 precum și o pasarela pietonală peste răul Prahova în orașul Comarnic.







Se execută câte un pod pentru fiecare sens de circulație pe autostrada. Fiecare pod este alcătuit din 3 deschideri de 55+70+55 m amplasate pe zona traversării CF cu suprastructură mixtă oțel-beton, continuă pe zona reazemelor și 32 deschideri de 41,00 m cu suprastructură realizată din grinzi prefabricate precomprimate .





Schemă statică a lucrării este tot de grindă continuă cu 3-4 deschideri.







Lungimea total a a podului între fetele culeelor este de 1493.00 m.







Pasarela face legătură între orașul Comarnic și localitatea Ghiosesti și traversează la km 114+610 autostrada și răul Prahova printr-o lucrare cu două deschideri de 32,00 m fiecare având Ls = 64,00 m.









Restul sectoarelor din autostrada A3 Comarnic - Brașov (Râșnov) - scoase la licitație pentru revizuire SF și realizare Proiect Tehnic





Singurul tronson până la Brașov pe care se lucrează este cel de circa 6 km de la Rășnov la Brașov (Cristian). Pentru restul sectoarelor de pe Comarnic - Brașov, CNAIR vrea să revizuiască SF-ul și să realizeze din start proiectul tehnic.







"Apropo de loturi şi de sectoare, am extras din Comarnic - Braşov varianta de ocolire Comarnic, centura Comarnicului, 5,2 km. Acolo, acest obiectiv are sub 75 de milioane de euro valoare eligibilă. Îl scoatem la licitaţie, este în procedură în acest moment. Am trimis către ANAP. Suntem în procedură de a scoate la licitaţie şi până la sfârşitul lunii septembrie să reuşim să scoatem la licitaţie acest tronson şi să semnăm contractul în acest an. Deci primul tronson din Comarnic - Braşov va fi centura ocolitoare a Comarnicului la profil de autostradă pentru care noi estimăm că vom semna contractul în acest an. Pentru celelalte loturi, de la Ploieşti până la Braşov, Ploieşti - Comarnic - Braşov, noi suntem în procedură şi scoatem la licitaţie partea de revizuire SF (studiu de fezabilitate - n.r.) şi întocmire proiect tehnic de execuţie pentru toate aceste tronsoane astfel încât în momentul în care finalizăm revizuirea documentaţiei să scoatem la licitaţie doar execuţia", a declarat recent ministrul Transporturilor Lucian Bode.







Din cauza modificărilor față de SF-ul vechi din 2006, CNAIR a anunțat deja că de la Sinaia spre Nord tot traseul autostrăzii va avea un aliniament nou.







La Bușteni, unde inițial s-a discutat de o autostradă-centură precum la Comarnic, s-a decis ca drumul de mare viteză să ocolească stațiunea printr-un tunel.



„Au fost discuții purtate pe perioada analizei vechiului Studiu de Fezabilitate, chiar și în 2018 când se dorea implementarea acestui proiect cu Banca Mondială. S-au făcut niște analize pe zona de impact asupra mediului. S-a concluzionat că, ținând cont de cerințele directivelor europene pe mediu, ținând cont de potențialul turistic al Bușteniului, având în vedere și faptul că s-au construit și foarte multe imobile pe traseu, cea mai bună soluție este cea prin tunel. Acum, proiectantul care va elabora Studiul de Fezabilitate va veni cu propunerile de alternative”, a spus în iulie șefa CNAIR.







Compania de Autostrăzi a publicat în SEAP licitația pentru proiectarea și execuția a 5,2 km de autostradă parte din proiectul A3 Comarnic - Brașov. Mai exact, este vorba de o porțiune de autostradă care ocolește Comarnicul și ar trebui să funcționeze ca o centură pentru orașul prahovean.Pentru cei circa 5,2 km CNAIR estimează la licitație o valoare între 305 și 332 de milioane de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este de 23 octombrie 2020.Termenul de realizare a proiectului este de 36 de luni, împărțit astfel: 12 luni proiectare, 24 de luni execuție.„Pe întreaga lungime de 5,2 km a acestui sector, traseul autostrăzii se desfășoară în lungul văii Prahova. Ținând cont de relief, de sinuozitatea văii Prahova și de dificultatea înscrierii unui traseu de autostrada în această zona, viteză de proiectare este de 80 km/h”, se arată în Caietul de Sarcini consultat de HotNews.ro.„Autoritatea Contractantă punctează viteză de proiectare superioară* celei de 80 de km/h stabilită prin documentația de atribuire, după cum urmează:- Pentru oferta care demonstrează o viteză de proiectare de 120 de km/h corelată cu elementele geometrice aferente se vor acordă 14 puncte;Conform Caietului de Sarcini, sectorul de 5,2 km include doar un singur nod rutier în zona de Sud a orașului Comarnic. Pentru Nodul Rutier Comarnic Nord (necesar practic descărcării traficului) CNAIR a scos la licitație separat revizuirea Studiului de Fezabilitate și realizarea proiectului Tehnic - asta pentru că în varianta inițială a SF-ului (2006), document în baza căreia a fost publicată prezenta licitație, în zona de Nord a Comarnicului nu exista un nod rutier, ci doar cel de la sud.Astfel, pentru a realiza noul nod rutier, CNAIR a scos separat realizarea SF-ului, dar și realizarea la pachet a Proiectului Tehnic pentru ca, odată finalizat, să poată fi licitată direct doar execuția nodului rutier.Cât privește VO Comarnic - cei 5,2 km de autostradă - caietul de Sarcini descrie ce fel de lucrări majore vor fi de realizat.În zona km 1 14+610 este prevăzută o pasarela pietonală peste autostrada, (suprastructură 64 m, 2x32 m, lățime 2,25)”.• lățime platformă 23,50 m,• zona mediană 2,50 m,• parte carosabilă 4 x 3,50 m,• benzi de staționare de urgență 2 x 2,50 m,• acostamente 2 x 0,50 m,• benzi de ghidare 4 x 0,50 m.