VIDEO Prima bucată de autostradă în lucru din Moldova. Transporturile speră să fie gata anul acesta / Pro Infrastructura: „Primăvara viitoare”

Proiectul VO Bacău trei sectoare, după cum urmează:

Sectorul nr. 1: legatura rutieră DN 2 (sud Bacău) cu DN 2 (nord Bacău), în lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova A7 între km 2 + 413 și km 18 + 682; (16,269 km) Sectorul nr. 2: legatura rutieră de la nord de Bacău între DN 15 și DN 2 în lungime de 3,160 km; Sectorul nr. 3 (cel inaugurat acum): legatura rutieră de la sud de Bacău între DN 2 și DN 11, în lungime de 7,360 km.

Hartă - VO Bacău și porțiunea care se suprapune cu viitoarea autostrada A7:





, după cum urmează:



„Lucrările la Variante de Ocolire Bacău, primul segment din Autostrada Moldovei (A7) se apropie de finalizare, deși termenul contractual este ianuarie 2022! În prezent stadiul lucrărilor executate de asocierea Spedition UMB-Tehnostrade este de aproximativ 85%, existând deja strat de asfalt de uzură pe circa 7km din cei 16km ai secțiunii de autostradă. Finalizarea zonelor rămase în urmă precum podul metalic de la Ruși-Ciutea depinde de condițiile meteo din această toamnă”, detaliază Asociația Pro Infrastructură.„Ne exprimăm speranța ca cel târziu în primăvara anului viitor românii să se poată folosi de acest segment deosebit de important de autostradă, iar Municipiul Bacău să fie eliberat definitiv de aglomerația și poluarea produsă de traficul rutier de tranzit”, mai susține asociația.Autoritățile de la Transporturi au declarat în repetate rânduri de-a lungul anului că se așteaptă să deschidă circulația pe centura Bacăului până la finalul lui 2020. De altfel, chiar Dorinel Umbrărescu, patronul companiilor UMB și Tehnostrade, spunea în septembrie că va finaliza lucrările în acest an.Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat în decembrie 2018 cu asocierea de companii românești UMB-Tehnostrade, chiar din zonă. Lucrările efective au început în martie 2019.Contractul are un termen de proiectare și execuție de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum național cu o bandă pe sens), adică ianuarie 2022.Cu toate acestea, proiectul are șanse bune de a fi gata înaintea termenului.Deja partea vestică a centurii, drum cu câte o bandă pe sens, între DN11 și DN2, a fost deschisă traficului pe 3 septembrie