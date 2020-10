​VIDEO Trenul Gara de Nord - Aeroportul Otopeni. Ministrul Transporturilor despre intervalul de o oră între trenuri: „Mi se pare foarte mare

Trenul de Gara de Nord la Aeroportul Otopeni va intra în circulație de la 12 decembrie și, la cum stau lucrurile în prezent, se preconizează că se va circula la un interval de un tren pe oră. „Mi se pare foarte mare”, a recunoscut Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la interviurile HotNews.ro LIVE. Oficialul speră ca CFR Infrastructură să găsească soluții pentru a rezolva acest aspect, dar și problema programului de operare care, la prima vedere, nu s-ar corela cu multe intervale aglomerate cu zboruri pe Aeroportul Henri Coandă.







VIDEO - Discuția despre trenul Gara de Nord - Otopeni, de la minutul 40.53:







Lucian Bode: Noi am pornit de la ideea de a dezvolta infrastructura feroviară în zona București, de a lega principala poartă aeriană a României de principală gară a țării. Sunt 2 obiective: dublarea liniei pe cei 8km între Mogoșoaia și Balotești, lucrare care se va finaliza în termen la finalul lunii octombrie, și acel racord de 3 km până la Aeroport.





Ministrul a mai precizat că pe noua linie vor circula trenuri ale mai multor operatori, nu numai trenuri ale CFR Călători.







Realizator: Vorbim de trenul Gara de Nord - Otopeni. Din ce știm până acum, inclusiv din declarațiile șefului CFR Călători, frecvența va fi de un tren pe oră - atât din cauza lipsei de trenuri viabile (nu sunt suficiente automotoare de tip săgeata albastră), cât și din cauza faptului că linia nu permite încrucișări mai dese pe traseu.Odată cu finalizarea acestora, dublarea liniei și finalizarea racordului, vorbim de parcurgerea acestui traseu în 15-17 minute. Odată cu noul mers al trenurilor, proprietarul CFR Infrastructură va stabili cu potențialii operatori ritmul sau intervalele de timp în care aceste trenuri pot circula de la Gara de Nord la Otopeni și invers.Va câștiga cel care va avea cea mai bună ofertă. Eu mi-aș dori să fie cel mai mulțumiți călătorii, indiferent că este CFR sau un operator privat.R: Nu ați răspuns la o întrebare. Cum vi se pare frecvența de un tren pe oră?Mi se pare foarte mare, dacă mă uit ca și călător. E destul de mare intervalul de timpR: Vine noul mers al trenurilor și vom vedea un tren la fiecare 50 de minute. Și atunci ce veți face?Va trebui să ne gândim în continuare la modernizarea liniei. Chiar am adresat o întrebare la CFR Infrastructură ce ar însemna să electrificăm această linie? Totuși, am construit o linie nouă neelectrificată.R: Dar mai trebuie reabilitate niște linii mai jos de Mogoșoaia, să fie dublate, ca trenurile să se poate succeda spre Aeroport. Sunt niște limitări tehnice, nu discutăm de ofertele operatorilor, că e CFR, că e un operator privat.Asta spun. Cei de la CFR Infrastructură vor stabili variantele de program, vor spune „Acestea sunt limitele în care trebuie să vă încadrați” și operatorii vor accesa sau nu acest program.R: E păcat pentru că e un proiect care s-a desfășurat destul de rapid, cu succes, cu probleme în justiție. De ce am ajuns acum, după ce e aproape gata, să discutăm de un tren pe oră pentru că nu se poate mai des de atât din cauza infrastructurii în alte puncte, când și acele lucruri puteau fi rezolvate?Nefăcând obiectul acelui contract nu putem vorbi despre dezvoltarea altor obiective decât dublarea liniei pe cei 8 km și acel racord. Ne dorim să dezvoltăm acest obiectiv. „Beneficiem” de faptul că nu am mai organizat campionatul european de fotbal anul acesta, vom discuta și de o stație nouă în zona patinoarului, împreună cu o parcare. discutăm și de o pasarelă, o platformă care să lege gara de terminal. era anormal să cobori în parcare și să circuli printre mașini. Vrem ca în acest inclusiv această copertină să fie realizată.R: Concret, puteți să ne garantați că pe 12 decembrie nu vom vedea un nou mers al trenurilor cu un tren pe oră spre Aeroportul Otopeni?Vă pot garanta ceea ce poate permite normativul tehnic în condițiile date. Vom vedea exact cât și ce interval, ce ritmicitate va avea acest tren de la Otopeni la Gara de Nord.R: Mai e o problemă, semnalată și de unul dintre cititorii noștri, programul anunțat de la 5.00 și se termină la 23.30, în condițiile în care pe Aeroportul Otopeni, în condiții normale, nu în pandemiei, sunt foarte multe zboruri care pleacă de la 5.30-6.00 sau ajungeau la ora 24.00, când trenul nu ar mai circula.Toate aceste lucruri sunt chestiuni comerciale care pot fi reglate foarte ușor între deținătorii infrastructurii și operatori.R: Discuția e importantă pentru că nu vrem să ajungem ca în alte situații să reparăm ceva ce am lansat deja.Observația este foarte corectă. Cu siguranță voi transmite către CFR Infrastructură această observație de a analiza și corela pe cât posibil mersul de tren cu principalele zboruri, în condiții normale nu în apndemie, care se realizează pe aeroportul Otopeni.