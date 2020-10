Compania de Drumuri caută sprijin din Polonia pentru a învăța mai bine cum să construiască autostrăzi în România: „Nu este nici o rușine să învățăm de la un stat care a știut să-și implementeze marile proiecte”

La inițiativa directorului general al CNAIR, Mariana Ioniță, a avut loc o întâlnire online a conducerii Companiei cu directorul Direcției Generale pentru Drumuri Naționale și Autostrăzi din Polonia, Tomasz Zuchowski și Ambasadorul României în Republica Polonă, Excelenta Sa, domnul Ovidiu Dranga, în ceea ce privește schimbul de experiență în domeniul infrastructurii rutiere, transmite CNAIR, care notează că premisa acestui dialog este succesul Poloniei în construcția infrastructurii rutiere.Dialogul a început cu prezentări și întrebări clarificatoare, iar în final s-a decis constituirea unor grupuri de lucru pe activitățile care concură la realizarea marilor investiții, respectiv: conținutul cadru al documentației tehnico economice la nivel de SF calitativ și matur, al achizițiilor publice și al certificării operatorilor în construcții. De asemenea, procurarea terenurilor, modelul național de contract și procedura de sistem de implementare a marilor proiecte de investiții vor face subiectul altor grupuri de lucru.„Suntem într-un proces de accelerare a programelor de investiții care vizează infrastructura strategică de transport din România. Pentru că foarte multe lucrui au fost realizate deja de alte state care au o practică în implementarea proiectelor, pentru a nu mai pierde timpul și să inventăm noi proceduri, am apelat la sprijinul unei țări [cu o rețetă] de succes, Polonia”, a declarat Mariana Ioniță, Directorul General al CNAIR.„Am găsit înțelegerea de la echipa care se ocupă de administrarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din Polonia, ne-am văzut azi, am stabilit că vom lucra pe grupuri de lucru, pe secțiuni, în funcție de problematică - pe zona achizițiilor publice, pe cea privind exproprierilor, pe cea privind certificarea operatorilor în construcții, pe cea privind implementarea proiectelor și cum au făcut față problemelor pe care le-au întâlnit în implementarea marilor proiecte din Polonia. Și, de asemenea, conținutul cadru al documentației tehnico-economic mature. Vrem să vedem cum a reușit Polonia să-și gestioneze aceste probleme și cum a ajuns să aibă o rețea bine dezvoltată la ora de față„, a mai spus Ioniță.Șefa de la Autostrăzi a mai spus că cele două echipe au ales și un proiect strategic-comun, de care s-a și discutat mult în ultimele zile odată cu anunțul SUA că se va implica în realizarea unei autostrăzi care să lege România și Polonia . Ioniță a declarat că este vorba de Via Carpatia, un proiect comun la care a aderat mult mai multe state.„Nu este nici o rușine să învățăm de la un stat care s-a dovedit a fi unul care a știut să-și implementeze marile proiecte. (...) Cred că acest mod de colaborare va aduce pentru România plus valoare și vom reuși să depășim niște piedici pe care Polonia le-a depășit cu foarte mulți ani în urmă”, a spus Ioniță.„Au proceduri clare și, împreună cu legislația au stabilit așa: de la ideea de proiect până la darea în trafic a șoselei, așa e făcută legea și așa sunt procedurile, ca perioada să fie 7 ani. Trebuie să ne inspirăm din legislația lor. O vom analiza, ne-o vor pune la dispoziție și, în măsura în care ea este conformă cu Constituția, o vom transpune imediat”, a mai adăugat șefa de la Autostrăzi.