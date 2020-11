VIDEO Primul tronson de autostradă din Moldova prinde contur. Va fi gata anul acesta? / PLUS: Întârzieri pe restul proiectelor din Moldova

---





Sectorul nr. 1: legatura rutieră DN 2 (sud Bacău) cu DN 2 (nord Bacău), în lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova A7 între km 2 + 413 și km 18 + 682; (16,269 km)

Sectorul nr. 2: legatura rutieră de la nord de Bacău între DN 15 și DN 2 în lungime de 3,160 km;

Sectorul nr. 3 (cel inaugurat acum): legatura rutieră de la sud de Bacău între DN 2 și DN 11, în lungime de 7,360 km.





Hartă - VO Bacău și porțiunea care se suprapune cu viitoarea autostrada A7:





---





Autostrăzile în pregătire pentru Moldova, întârzieri peste întârzieri

Cât privește cele două sectoare dintre Pașcani și Siret, acestea sunt într-un stadiu incipient, realizarea studiilor și a proiectului tehnic fiind contractate abia în septembrie.





A7 - traseu orientativ:









„Licitația pentru realizarea studiilor și proiectului tehnic pe următorul sector Tg. Neamț-Iași-Ungheni a fost lansată la începutul lunii septembrie și ar fi trebuit să avem ofertele depuse în octombrie, însă licitația a fost suspendată din cauza unui număr ridicat de solicitări de clarificări. Cât despre podul peste Prut de la Ungheni, în continuare procedura de obținere a acordului de mediu se lasă așteptată”, mai notează asociația.





A8 - traseu orientativ:









„Pe centura Bacău constructorul UMB este foarte bine mobilizat, lucrările se apropie de 90% stadiu fizic, însă câteva puncte întârziate de pe proiect fac dificilă deschiderea traficului în acest an în condițiile apropierii anotimpului rece”, potrivit Asociației Pro Infrastructura (API), care face o scurtă trecere în revistă a întârzierilor pe toate proiectele de autostradă din Moldova.Tot API scria la mijlocul lunii octombrie că un termen mai realist pentru bucata de autostradă A7 de lângă Bacău ar fi mai degrabă primăvara 2021.Autoritățile de la Transporturi au declarat în repetate rânduri de-a lungul anului că se așteaptă să deschidă circulația pe centura Bacăului până la finalul lui 2020. De altfel, chiar Dorinel Umbrărescu, patronul companiilor UMB și Tehnostrade, spunea în septembrie că va finaliza lucrările în acest an.Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat în decembrie 2018 cu asocierea de companii românești UMB-Tehnostrade, chiar din zonă. Lucrările efective au început în martie 2019.Contractul are un termen de proiectare și execuție de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum național cu o bandă pe sens), adică ianuarie 2022.Cu toate acestea, proiectul are șanse bune de a fi gata înaintea termenului.Deja partea vestică a centurii, drum cu câte o bandă pe sens, între DN11 și DN2, a fost deschisă traficului pe 3 septembrie , după cum urmează:Cu excepția centurii Bacău care avansează într-un ritm foarte bun, autostrăzile Moldovei A7 și A8 merg înainte cu pași mici și foarte mici, notează API. „Pe A7 cele 4 contracte de proiectare semnate în 2018 cu termene de 2 ani au acumulat întârzieri consistente, fiind departe de finalizare. Realizarea studiilor geotehnice de teren este avansată doar pe primele 2 sectoare dintre Ploiești și Focșani. Procedura pentru obținerea acordului de mediu este lansată oficial doar pentru tronsonul Ploiești-Buzău. CNAIR a plătit până acum sume infime pe cele 4 contracte, chiar și de sub 1% din valoarea ofertată. Este greu de crezut că toate cele 4 proiecte vor fi licitate pentru execuția lucrărilor în 2021”, susține Asociația Pro Infrastructura.„Pe A8 contractul de revizuire a studiului de fezabilitate pe cei peste 200 de km dintre Tg. Mureș și Tg. Neamț a început în mai 2019 și ar fi trebuit să fie gata în ianuarie 2021, însă este departe de finalizare. Studiile geotehnice de teren au fost realizate doar pe sectoarele ușoare, nefiind atacate zonele grele de munte. Procedura de mediu (probabil cea mai complexă din România de până acum) nu a început, traseul proiectului fiind avizat foarte târziu, de câteva zile. Cu excepția avansului, CNAIR a efectuat plăți de 100,000 de lei, sub 1% din valoarea contractului. Finalizarea studiului în 2021 pare o misiune imposibilă în actualul ritm”, susține API.