Autostrada Unirii A8: Apel pentru includerea a două tronsoane din autostradă la finanțare europeană prin Planul de Redresare si Reziliență

1. 15 km – conexiune A3 cu A8 pe tronsonul Tg. Mureș-Acățari (legătură DN 15/Leordeni-Gheorghe Doja-Acățari cu DN 13) – vezi figura nr. 1 – COST ESTIMAT EXECUȚIE – 67,05 milioane euro.





existența unui contract de “Completare Studiu de Fezabilitate pentru tronsonul Tg. Mureș-Tg. Neamț”

unui contract de “Completare Studiu de Fezabilitate pentru tronsonul Tg. Mureș-Tg. Neamț” executarea contractului Studiului de Fezabilitate pentru tronsonul Tg. Mureș-Tg. Neamț într-un procent de peste 57%

contractului Studiului de Fezabilitate pentru tronsonul Tg. Mureș-Tg. Neamț într-un finalizarea studiului topografic pentru tronsonul Tg. Mureș-Ditrău-Tg. Neamț, depunerea la ANCPI și iminența avizării

pentru tronsonul Tg. Mureș-Ditrău-Tg. Neamț, depunerea la ANCPI și iminența avizării aprobarea traseului Autostrăzii A8 (cei 211 km din tronsonul Tg. Mureș-Ditrău-Tg. Neamț) în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CNAIR în data de 06.11.2020

(cei 211 km din tronsonul Tg. Mureș-Ditrău-Tg. Neamț) în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CNAIR în data de 06.11.2020 efectuarea studiilor geotehnice în procent de 52%

în procent de 52% aprobarea de către CNAIR a temelor de investigații geotehnice în procent de 55%

efectuarea, în premieră , de foraje de mare adâncime în zone extrem de dificile de rocă montană

, de foraje de mare adâncime în zone extrem de dificile de rocă montană demararea oficială a procedurii de obținere a Acordului de Mediu în luna iunie 2020

în luna iunie 2020 efectuarea vizitei pe amplasament a Agenției Naționale de Protecție a Mediului în luna septembrie 2020

în luna septembrie 2020 emiterea deciziei ANPM de evaluare inițială în data de 18.09.2020

în data de 18.09.2020 studiile arheologice care sunt efectuate în procent de peste 65%

care sunt efectuate în procent de peste 65% studiu de trafic care este realizat în procent de 80%

care este realizat în procent de 80% activitățile de proiectare (elaborare plan general de ansamblu, plan de situație, profile transversale tip, analiză constrângeri, corecții și adaptări ale soluțiilor tehnice, lucrări de drum, lucrări de artă – poduri, pasaje, viaducte, tuneluri) care sunt realizate în procent de 40%

(elaborare plan general de ansamblu, plan de situație, profile transversale tip, analiză constrângeri, corecții și adaptări ale soluțiilor tehnice, lucrări de drum, lucrări de artă – poduri, pasaje, viaducte, tuneluri) care sunt realizate în procent de 40% că sunt obținute Certificatele de Urbanism din partea C.J. Tg. Mureș, Harghita, Neamț și Iași

existența unor puncte de vedere armonizate și pozitive din partea tuturor autorităților locale tranzitate de tronsonul montan Tg. Mureș-Ditrău-Tg. Neamț

obținerea de avize, autorizații și acorduri în procent de peste 70%

în procent de peste 70% declarațiile politice recente care evită declararea A8 – sectorul montan ca prioritate imediata (4 ani) sau parte a PNRR

existența unei preferințe de trecere a Carpaților Orientali printr-o combinație între A7 (sectorul Pașcani-Bacău-Adjud) și A13 (Bacău-Oituz-Brașov)

există finanțare europeană în acest sens nerambursabilă în procent de 75%

există 3 cereri de finanțare depuse și 2 contracte de finanțare încheiate – cod SMIS 122606, 127920 și 140334 pentru finantarea studiilor de fezabilitate si proeictelor tehnice ale A8 din POIM 2014-2020

contractul de finanțare a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de Execuție pentru Autostrada Tg.Neamț-Iași-Ungheni (cod SMIS 140334) urmează a fi semnat 100% în acest an

dezideratul european obligă statele membre de a-și finaliza rețeaua principală de transport (A8 – se află pe acest culoar) până în anul 2030

există un angajament politic (inițial) al Guvernului României

există susținerea Parlamentului și a Președintelui României prin aprobarea și promulgarea Legii 291/2018 (Legea Autostrăzii Unirii)

considerăm că:

Există premise FEZABILE și REALE de a lansa LICITAȚIA DE PROIECT TEHNIC ȘI EXECUȚIE a “capetelor” din tronsonul Tg. Mureș-Ditrău-Tg. Neamț in termenul de maturitate definit in Planul de Relansare si Rezilienta si definitivarea acestor tronsoane pana in anul 2026.





“Capetele” vizate nu presupun dificultăți tehnice cronofage în execuție (de exemplu tunele, viaducte etc.) și au lungimi și costuri estimate relativ mici

studiul geotehnic este finalizat și avizat de CNAIR pentru tronsonul T1S1 pe primii 8 km pe relația Gheorghe Doja-Acățari (sud de Tg. Mureș)

faptul că traseul autostrăzii A8 pe relația Tg. Mureș-Tg. Neamț a fost avizat în CTE la CNAIR

proiectul de autostradă (sub-etapa proiectarea lucrărilor de drum) este finalizat pentru tronsonul 1 (Tg. Mureș-Ditrău)

cele mai avansate sectoare din Tg. Mureș-Tg. Neamț sunt “capetele” autostrăzii

având experiența pozitivă a Sibiu-Pitești unde au fost lansate sectoarele mai ușoare (capetele reprezentate de loturile 1 și 5) putem replica această experiență și pe A8

Se creează premisele solide certe ale execuției ulterioare a sectorului montan dificil prin Program Operațional Transport 2021-2027

conexiune A3 cu A8 (lot de 15 km lungime) ar asigura inclusiv ocolirea municipiului Tg. Mureș pe sectorul sudic la profil de autostradă (vezi figura nr. 1)

conexiune Moțca-Tg. Neamț (lot de 23 km lungime) ar asigura inclusiv ocolirea orașului Tg. Neamț la profil de autostradă și un acces rapid spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec (vezi figura nr. 2)”

Figura nr. 1. Conexiune A8 (Tg. Mureș-Iași-Ungheni) cu A3 (Tg. Mureș-Cluj Napoca-Oradea) - COST ESTIMAT EXECUȚIE – 67,05 milioane euro (click pentru mărire)





Figura nr. 2. Tronsonul Ditrău-Tg. Neamț :Sect. Tg Neamt-Motca (intersecție DN2) - poziția kilometrică: km 95-118 km – COST ESTIMAT EXECUȚIE – 102,81 milioane euro (click pentru mărire)







Autostrada „Unirii” A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - pod Ungheni ar urma să aibă o lungime de circa 311 km, din care 211 pe segmentul Tg. Mureș - Tg. Neamț și circa 100 de km de la Tg. Neamț la Iași și la Podul Ungheni peste Prut.



Pentru sectorul Tg. Mureș - Tg. Neamț a fost semnat în 2018 un contract de revizuire a Studiului de Fezabilitate cu firma INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA pentru circa 17,6 milioane de lei, însă



Asociația Moldova Vrea Autostradă a publicat o scurtă argumentație tehnică pentru includerea a două tronsoane din „sectorul montan" A8 în Planul Național de Redresare și reziliență, strategia pe care România se pregătește să și-o definească prin care să absoarbă fondurile europene suplimentare obținute la nivel european pe fondul pandemiei de coronavirus.