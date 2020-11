Autostrada Sibiu - Pitești - Bătaie mare pe cel mai scump tronson licitat vreodată în România: 15 oferte depuse de la firme din Europa, Turcia și China / UPDATE: Care sunt constructorii

Cinci constructori din Europa, cinci din China și cinci din Turcia au depus oferte pentru licitația de peste 1 miliard de euro pentru lotul 3 din A1 Sibiu - Pitești, au confirmat pentru HotNews.ro surse din CNAIR.







UPDATE 10.50 - Ministerul Transporturilor anunță că până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:



1. ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA)



2. ASOCIEREA AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) - RIZZANI DE ECCHER SA



3. ASOCIEREA ASTALDI SPA - TANCRAD SRL



4. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA



5. TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SOCIETE ANONYME



6. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC) - CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD



7. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD- DIMEX-2000 COMPANY S.R.L.



8. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD



9. HUNAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING, SURVEY & DESIGN INSTITUTE CO., LTD



10. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.



11. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. - OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. - GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.



12. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.



13. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LIMITED - OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LTD. STI. - POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO., LTD



14. REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş.



15. TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S





---



Realizarea celor 37,4 km de autostradă de la Tigveni la Cornetu presupune o valoare estimată de CNAIR între 5.324.779.469,00 și 5.807.870.404,00.