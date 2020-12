Contractul pentru achiziţia a 13 noi trenuri de metrou pentru Magistrala 5 a fost semnat de Metrorex şi Alstom

Noile trenuri achiziţionate vor circula pe Magistrala 5, pusă în funcţiune cu călători în luna septembrie a acestui an, şi vor asigura totodată îmbunătăţirea condiţiilor de transport cu metroul.

"S-a depăşit şi etapa de preselecţie pentru M6, tronsonul 1 Mai - Tokyo şi se va semna contractul pentru realizarea structurii. Am dat doar două exemple de proiecte pentru care este absolut necesar să avem şi material rulant nou, de ultimă generaţie. Este de asemenea un obiectiv al nostru să susţinem dezvoltarea relaţiilor între beneficiarul Metrorex şi universităţile de profil, în beneficiul tuturor, pentru că vedem cât de greu am reuşit să găsim oameni bine pregătiţi pentru a fi angajaţi", a declarat ministrul Lucian Bode.

"Astăzi, în prezenţa ministrului Lucian Bode, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor s-a semnat între Metrorex şi Alstom contractul ce are ca obiect achiziţia de ”Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei – Iancului”. Contractul are o valoare de 103.244.383,49 euro, echivalentul a 490.503.741,52 lei fără T.V.A. şi este finanţat din Bugetul de stat şi credit de la Banca Europeană de Investiţii", anunță Ministerul Transporturilor, citat de News.ro Durata contractului pentru cele 13 trenuri este de 30 de luni de la semnarea acestuia.De asemenea, contractul prevede, pe lângă cele 13 trenuri, posibilitatea achiziţionării suplimentare a încă 17 trenuri."Suntem, aşadar, într-un moment în care putem spune că închidem, aşa cum era normal să se întâmple, acest proiect. Vorbim aici de Magistrala 5 Drumul Taberei. Din punctul meu de vedere acest proiect era incomplet fără acest contract de achiziţie. Cele 13 rame de metrou, plus posibilitatea de a extinde acest contract cu încă 17 rame, vor asigura necesarul de material rulant pentru această magistrală. Eu mă bucur că, după ce în luna septembrie, când am reuşit să dăm în trafic pentru călători Magistrala 5 împreună, iată că la câteva luni reuşim, după şase ani, să închidem şi această componentă a contractului. Este fără îndoială un motiv de bucurie pentru noi şi pentru Metrorex. În acelaşi timp ne gândim cu multă amărăciune la faptul că, totuşi în România, ţară membră a Uniunii Europene, un contract de achiziţie a fost blocat atâta timp", a declarat ministrul Lucian Bode, potrivit unui comunicat difuzat de Ministerul Transporturilor.El a afirmat că autorităţile vor să extindă acest demers de înnoire a parcului cu achiziţia de material rulant nou prin Programul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă."Ştiţi bine România are la dispoziţie 30,4 miliarde de euro din acest mecanism de recuperare şi rezilienţă, iar propunerea noastră este ca proiectele de infrastructură care îndeplinesc toate condiţionalităţile, de mediu şi digitalizare, impuse de acest mecanism, să fie semnate până în anul 2022 şi lucrările să fie finalizate până în 2026. Suntem pregătiţi să depunem proiecte pentru minim 9,3 miliarde de euro şi maximum 17 miliarde de euro, care îndeplinesc astăzi aceste condiţionalităţi. Din analizele noastre, aici avem cuprins şi material rulant nou, atât pentru calea ferată, cât şi pentru metrou. Aşadar vom avea o axă de finanţare importantă pe care trebuie să o accesăm până în 2026", a detaliat Bode.Referitor la extinderea M5, el a adăugat că speră ca acest contract de proiectare şi execuţie să fie semnat anul viitor.