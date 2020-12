VIDEO A10 Sebeș - Turda: A fost deschis traficul rutier pe pasajul DN1 de la Alba Iulia Nord, la trei săptămâni de la deschiderea lotului de autostradă

A10 Sebeș - Turda

Lotul 1 - 17 km - de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului (km 0+000 – km 17+000)

Constructor: Impresa Pizzarotti Valoare: 541.73 mil lei (fără TVA)

Contract: semnat în 2014 Lucrări începute: decembrie 2014 Stadiu fizic / stadiu financiar (decembrie 2020): 93% / 85,74% ---

„Dacă vă duceți pe podul spre Aba Iulia (pe DN) e un infern acolo. Darea în trafic a acestui sector în decembrie e un plus de valoare. Aveam varianta să o dăm în trafic acum și să o folosim acum, sau să o deschidem în aprilie. Eu am trimis acolo o echipă de siguranță circulație, nu am fi dat în trafic dacă era vreun pericol. Nu are legătură cu alegerile. Antreprenorul s-a organizat”, a declarat Mariana Ioniță, directoarea de la Compania de Autostrăzi într-un interviu acordat HotNews.ro. „Nodul Alba Iulia Nord va fi finalizat în aprilie mai, cel mai târziu. Depinde și de Aktor (n.r. constructorul de pe lotul adiacent), dacă ei termină în iunie, va fi gata în iunie”, a mai declarat șefa de la Drumuri.