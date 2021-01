Ministrul Transporturilor, despre Podul de la Brăila: „Spun de pe acum, podul frumos și nou, al treilea ca lungime pod suspendat din Europa, va rămâne muzeu timp de un an”

„Sunt în rezolvare problemele de la Brăila. Va ieși în curând autorizația de construire pentru un sector de 7 kilometri. Vor ieși apoi și pentru restul. Sunt acele drumuri de legătură care au fost lăsate de izbeliște”, a spus ministrul Drulă.„Spun de pe acum, un an va rămâne podul frumos, nou, al treilea ca lungime pod suspendat din Europa... va rămâne un an, 2023 dacă nu mă înșel... va rămâne un muzeu, acel termen pe care l-am popularizat. Asta ca urmare a unor inacțiuni din trecut pe care acum încercăm să le reparăm din mers”, a explicat Drulă.Reporter: Puteți accelera ceva?„Asta și încercăm. De aia și apare acum acea autorizație de construire de 7 km, poate reușim să fie mai puțin de un an de zile. Când spun aceste termene nu înseamnă că sunt resemnat cu ele. Unde se poate încerc să aduc lucrurile în zone mai bune. Dar nici să spun, cum aruncă politicienii, deobicei „Va fi totul bine, gata. Într-o lună terminăm autostrăzile”. Spun lucrurile realist. V-am spus: onestitate, reformă, eficiență și profesionalism, astea sunt coordonatele echipei de la ministerul Transporturilor”, a mai spus ministrul.