Autostrada „Unirii” A8: Ședință la CNAIR pe tema studiului de fezabilitate în întârziere: „Am ajuns la un calendar ferm pe care proiectantul și l-a asumat”

”Am agreat astăzi cu CNAIR, în ședință, mai multe lucruri și mă bucur că pe această cale pot să realizez și o rectificare referitoare la articolele apărute în mai multe organe de presă pe tema proiectării acestui important sector de autostradă. Precizăm că acest contract se va termina în timp, în graficul de execuție. Firma va pune la dispoziție tot ce este necesar pentru a se ține de cuvânt în legătură cu timpul și execuția.”, a precizat Carlos Galvez Leon, director al sucursalei din România a societății Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial SA.

Ministrul Transporturilor vrea în 2021 să scoată la construcție loturile din A8 care au documentația aproape gata











„Da, e în derulare de vreo doi ani [studiul de fezabilitate]. A ajuns la 50% deși trebuia să fie gata. E un Studiu de Fezabilitate pe un sector de 200 de kilometri, din care 100 de km montan, e de două ori mai greu decât Sibiu - Pitești. A fost contractat pe o sumă mai mică de patru ori decât licitația de la licitația de la Tg. Neamț- Iași - Ungheni, unde sunt 100 de kilometri și relieful e colinar, deci mai ușor. Ceva nu bate undeva, probabil și asta explică de ce merge așa de prost”, a explicat Drulă.



„La capitolul reparat din mers, cel puțin din primă fază, să avem niște livrabile, discuția e ca SF-ul acesta în derulare de doi ani să fie finalizat pe capetele din ambele direcții: Tg. Mureș - Miercurea Nirajului și Tg. Neamț - Moțca. Cred că sunt circa 50 de kilometri în total. Astea să le finanțăm din PNRR. Cred că e important să începem proiectul”, a mai detaliat ministrul.



„Spre finalul anului [sper lansarea licitațiilor pentru cele două loturi].... Dacă scoate aceste două sectoare, aici SF-ul e undeva la 80-90%. Mai e problema acordului de mediu (...). Eu aș vrea să nu se ajungă la o reziliere [pe partea montană a contractului] și să se finalizeze acest contract, dar trebuie să vedem în derulare”, a spus Drulă.

„Evident, acest fapt este condiționat de corectitudinea ofertantului desemnat câștigător, care are obligația, conform legislației în vigoare, să aducă toate documentele solicitate”, a declarat Mariana Ioniță, director general CNAIR.





AUTOSTRADA A8 TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ - contract revizuire Studiu de Fezabilitate







Lungime (km): 211 (aprox)

Antreprenor PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA

Data începerii: 28.05.2019

Data finalizării (contractual): 25.07.2021

Stadiu fizic actual (procent): 52%

Stadiul financiar actual (procent): 11%

Valoare proiect: 17.58 MIL. LEI (fără TVA)









”Ieri, am avut o nouă sedință de progres pe autostrăzile din Moldova care sunt proiectele strategice pentru anul în curs. Pe lângă Autostrada Moldovei A7, am discutat și problematica A8, care este, de asemnea, un proiect prioritar. Am avut o analiză detaliată cu proiectantul pe sectorul de la Târgu Mureș la Târgu Neamț. Am ajuns la un calendar ferm pe care proiectantul și l-a asumat. Ca urmare a discuțiilor purtate acesta se va organiza în perioada imediat următoare, astfel încât să păstrăm graficele și calendarul asumat.” a declarat Mariana Ioniță, director general CNAIR.A8 este o investiție de o importanță strategică pentru România. Dezvoltarea zonei Moldovei, integrată cu restul regiunilor țării, este o prioritate pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și pentru CNAIR, anunță Compania într-un comunicat.”În ceea ce privește proiectarea sectorului Târgu Mureș - Târgu Neamț, există o incapacitate constatată, de-a lungul timpului, la firma de proiectare. Din acest motiv am luat decizia să monitorizăm permanent acest prestator de servicii. Astfel, în fiecare zi de luni, la sediul ministerului analizăm stadiul evoluției serviciilor de proiectare pe acest proiect”, potrivit Marianei Ioniță, directorul general CNAIR.„În cadrul acestui grup de lucru interinstituțional participă autoritățile publice centrale care concură la realizarea investiției (mediu, arheologie, avize, Apele Române etc.) cu scopul de a simplifica și fluidiza procesul de implementare a proiectului. Acest lucru îl realizăm tocmai pentru ca documentația să corespundă, încă de la faza de inițiere, cu cerințele avizatorilor importanți în procesul de implementare”, a mai detaliat șefa de la Drumuri.„De asemenea, a fost atenționat proiectantul INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA, printr-o adresă transmisă la sediul central din Madrid, solicitându-i o alocare de forță de muncă suplimentară, necesară și corespunzătoare dezvoltării proiectului. Respectiv, am solicitat personal și utilaje pentru finalizarea studiilor geo în zona montană, astfel încât să se recupereze timpul pierdut și să se intre în grafic”, a mai spus Ioniță.Potrivit CNAIR, în ceea ce privește sectorul Tg Neamț – Iași – Ungheni, aceasta se află în procedură de achiziție publică, având trei ofertanți.„Până în acest moment a fost finalizată partea de DUAE, dar și evaluarea tehnică. În prezent, se așteaptă avizul ANAP. După primirea avizului, va urma evaluarea financiară. Estimăm că finalizarea procesului de evaluare va avea loc în prima jumătate a lunii februarie. Astfel, în cazul în care nu vor exista contestații, la începutul lunii martie, se poate semna contractul”, a declarat Ioniță.