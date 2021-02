HARTĂ INTERACTIVĂ Autostrada „Unirii” A8: Cum arată traseul stabilit de la Târgu Mureș la Târgu Neamț și pe unde trec tronsoanele care ar putea fi scoase la licitație în 2021

Lungime: 211 km

Stadiu: realizare Studiu de Fezabilitate, inclusiv studiu geotehnic

Proiectant: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA

Valoare contract: 17.6 mil lei (fără TVA)

Contract semnat în: 28 mai 2019

Termen finalizare revizuire SF: Q3-Q4 2021

---



HARTĂ INTERACTIVĂ - Traseul Autostrăzii „Unirii” A8 - Tg. Mureș - Ditrău - Tg. Neamț - Moțca (DN2)



>> Folosește funcțiile de zoom pentru a urmări mai în detaliu pe unde trece traseul A8

---

Secretar de stat despre sectorul montan din A8: „La sfârşitul acestui an ar trebui să avem studiul de fezabilitate finalizat“

„Cel mai greu proiect de infrastructură al României” / Drulă: „Sunt atât de multe tâmpenii făcute pe acest proiect al A8”

Secretarul de stat pe rutier din Ministerul Transporturilor, Adrian Covăsnianu, fost președinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă, a declarat recent că Studiul de Fezabilitate pe A8 de la Tg. Mureș la Tg. Neamț ar trebui finalizat până la sfârșitul anului.„Sectorul montan este singurul mai avansat din autostrada A8. Suntem în revizuirea unui studiu de fezabilitate, au fost unele sincope şi întârzieri din partea proiectantului, dar am făcut unele diligenţe şi simţim o altă mobilizare. Acum, suntem undeva la 61% din studiu, avem traseul sectorului montan definitivat, studiile geotehnice sunt destul de avansate“, a declarat secretarul de stat, potrivit Ziarul de Iași. Covasnianu a adăugat că proiectantul a garantat predarea studiilor geotehnice la jumătatea lunii iunie 2021, iar acordul de mediu pentru întreg sectorul montan ar urma să fie obţinut în octombrie 2021.„La sfârşitul acestui an ar trebui să avem studiul de fezabilitate finalizat“, a susţinut Adrian Covăsnianu.Recent, într-un interviu acordat HotNews.ro , ministrul Cătălin Drulă declara că ar vrea ca până la finalul anului să liciteze la proiectare și execuție capetele de la Tg. Mureș și Tg. Neamț, iar pe zona montană „să vedem cum putem găsi niște soluții care să fie mai ușor implementabile, mai rapid de construit” .„E un Studiu de Fezabilitate pe un sector de 200 de kilometri, din care 100 de km montan, e de două ori mai greu decât Sibiu - Pitești. A fost contractat pe o sumă mai mică de patru ori decât licitația de la licitația de la Tg. Neamț- Iași - Ungheni, unde sunt 100 de kilometri și relieful e colinar, deci mai ușor. Ceva nu bate undeva, probabil și asta explică de ce merge așa de prost”, a spus Drulă, explicând astfel de ce au apărut sincope în derularea SF-ului.„La capitolul reparat din mers, cel puțin din primă fază, să avem niște livrabile, discuția e ca SF-ul acesta în derulare de doi ani să fie finalizat pe capetele din ambele direcții: Tg. Mureș - Miercurea Nirajului și Tg. Neamț - Moțca. Cred că sunt circa 50 de kilometri în total. Astea să le finanțăm din PNRR. Cred că e important să începem proiectul”, a mai detaliat ministrul.„Spre finalul anului [sper lansarea licitațiilor pentru cele două loturi].... Dacă scoate aceste două sectoare, aici SF-ul e undeva la 80-90%. Mai e problema acordului de mediu (...). Eu aș vrea să nu se ajungă la o reziliere [pe partea montană a contractului] și să se finalizeze acest contract, dar trebuie să vedem în derulare”, a spus Drulă.„Tehnic e fezabil [finalizarea până în 2030], dar e cel mai greu proiect de infrastructură al României - de două ori mai greu decât Sibiu - Pitești. Aici eu am mai susținut că poate ar trebui să vedem, pe zonele foarte grele, cum putem găsi niște soluții care să fie mai ușor implementabile, mai rapid de construit, mai în buget, mai ieftine, dar care să ne ducă la același rezultat. Adică un drum neîntrerupt, care nu trece prin localități, un drum care conectează rapid Moldova de Transilvania”, a zis Drulă.„Avem tendința asta în România să dorim OZN, să dorim ceva super-extra, rachetă interplanetară și să nu obținem de fapt nimic, decât un desen. Eu mă concentrez pentru a livra lucruri concrete”, a mai spus ministrul.