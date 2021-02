Salariile din Metrorex: Peste 80% din cei aproape 6.000 de angajați iau în mână peste 5.000 de lei / Un sfert dintre angajați au net pe lună peste 1.500 de euro

Click pe poză pt mărire



Click pe poză pt mărire

Click pe poză pt mărire

Discuțiile legate de măririle de salarii la Metrorex au generat în ultimele zile și o serie de reacții acide la adresa lui Drulă din partea liderului USL Ion Rădoi.





Firma deținută de sindicatul de la Metrou încasa 75% din veniturile pentru spațiile comerciale și 53% din veniturile pentru spațiile publicitare de la metrou



Potrivit ministrului, câștigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, în anul 2020, era de 9.901 lei. „În propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru 2021, Metrorex are estimat un câștig mediu brut lunar per salariat de 12.739 lei”, spune Drulă.





Drulă anunțase de săptămâna trecută că trimite Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica măririle de salarii negociate cu sindicatul în 2020, în condițiile în care compania nu-și acoperă bugetul decât 30% din venituri proprii.„Și ca să înțelegeți încă un motiv pentru supărarea domnului Rădoi, aflați că, în mandatul Corpului de Control, este trecută în mod explicit și verificarea contractelor dintre Metrorex și firma Sindomet Servcom SRL. Firma este deținută în proporție de 100% de Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), al cărui președinte este domnul Ion Rădoi”, spune Drulă.Potrivit acestuia, „Sindomet Servcom SRL a avut două contracte cu Metrorex: unul pentru spațiile comerciale (expirat în 2018) prin care firma încasa 75% și Metrorex doar 25% din valorificarea acestora. Și un contract pentru spațiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet încasa 53%, iar Metrorex doar 47%”.„S-a încercat prelungirea de facto a acestor contracte, Sindomet încasând în continuare sumele, dar Metrorex refuzând să încaseze partea sa (oricum PREA MICĂ) pentru că nu mai exista contract valabil. Corpul de Control va face lumină și în această poveste”, a detaliat Drulă. Potrivit ministrului, firma Sindomet Servcom SRL a avut, în 2019, o cifră de afaceri de 7.981.344 lei și un profit de 6.197.855 lei, conform datelor publice disponibile.„Sindomet Servcom SRL mai deține și un complex turistic la Bușteni, care oferă reducere de 99% pentru angajații Metrorex, care aleg să își petreacă cele 4 zile de recuperare, printre altele, la centrul turistic din Bușteni deținut de această firmă. Reducerea de 99% este suportată de Metrorex”, spune Drulă.„Fostul deputat PSD, domnul Ion Rădoi, își simte amenințate interesele subterane. Acesta este adevăratul motiv pentru care îl deranjează că, în sfârșit, cineva se uită cu atenție la ce face cartelul pe care îl conduce”, avertizează Drulă.