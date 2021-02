Bugetul Transporturilor pe 2021: 10% în plus față de cât s-a cheltuit în 2020 / Alocare dublă pe proiectele europene față de execuția din 2019 / Scade subvenția la metrou / Cum se explică creșterea cheltuielilor pentru salarii

Potrivit proiectului de buget pe 2021 așa cum a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe (anexa nr 3), alocarea pe 2021 la capitolul Transporturi este de 14,1 miliarde de lei, mai mare cu 9,41% față de cei 12,88 miliarde cât s-a reușit să se cheltuiască în 2020.





Alocare dublă pe fondurile europene față de 2019



De remarcat că la Metrou, deși bugetul per total crește de la 1,007 mld lei la 1,05 mld lei, scade subvenția acordată de stat: de la 683 de milioane în 2020 la 600 de milioane propuse pentru 2021, o scădere de circa 12%.







De ce apare o creștere a cheltuielilor de personal în bugetul Transporturilor pe 2021



Pe domenii repartizarea bugetelor este următoarea:









RUTIER







Autostrada Sibiu - Piteşti secţiunile 1, 2, 3, 4 si 5

Autostrada Lugoj - Deva (sector Dumbrava-Deva)

Autostrada Sebeş – Turda

Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau - Borş, inclusiv legătura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia)

Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureş

Autostrada de Centura Sud a municipiului Bucureşti, inclusiv intervenţiile privind Centura existentă (Lărgire la 4 benzi de circulaţie a Centurii Bucureşti între A1 - DN 5, DN 2 - A2 şi A1 - DN 7, pasajele Berceni, Domneşti, Olteniţa si Mogoşoaia)

Autostrada de Centura Nord a municipiului Bucureşti

Varianta de ocolire Bacău (profil de autostradă şi drum naţional)

Drum expres Craiova – Piteşti,

Drum expres Brăila – Galaţi

Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila

Varianta de ocolire Galaţi.





Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria), Satu Mare - Baia Mare şi Autostrada Nordului/ Drum de Mare Viteză Baia Mare – Suceava (Lot 1, Baia Mare – Bistrita; Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei; Lot 3 Vatra Dornei – Suceava), Tisita - Albiţa

Completarea studiului de fezabilitate pentru drum expres Arad - Oradea;

Obiectivul “Autostrada A7, sectoarele Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani ” va fi bugetat pe parcursul anului 2021, dupa obţinerea aprobărilor legale necesare, aflate în prezent în etapa de pregătire/atribuire în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice sau proiectării şi execuţiei.

Variantele de ocolire aflate in execuţie: Modernizarea centurii rutiere a mun. Bucureşti (pasaje Berceni, Olteniţa, Mogoşoaia, Domneşti, DN 2-A2), Tecuci, Mihăileşti, Bârlad, Satu Mare, Stei, Rădăuţi, Timişoara Sud, Săcueni, Zalău, Drum de legătura DN 5 - Podul Prieteniei (VO GiurgiuVest), Târgu Jiu

- Variantele de ocolire care vor intra in executie/ proiectare si executie: Târgu Mureş, Mihăileşti, Sfântu Gheorghe, Giurgiu (Est), Sighişoara, pasaj Drajna, Buftea.





FEROVIAR







continuarea și finalizarea lucrărilor Coridorului IV ramura nordică programe de eliminare a restricţiilor de viteză de pe întreaga reţea TEN-T centrală și globală cu impact direct și imediat asupra duratei călătoriei și / sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor;

modernizarea sistemelor de siguranta și centralizare, inclusiv prin proiecte de crestere a calitatii serviciilor de transport feroviar in statiile CF;

proiecte de electrificare a liniilor CF lipsa din reteaua TEN-T centrala și globala;

reabilitarea și modernizarea Coridorului IV ramura sudica (Arad-Caransebes-Craiova-Calafat) și pe linia CF Ploiești Sud-Focșani-Pașcani-Iași-Frontiera, Pașcani-Darmanești-Vicșani-Frontiera;

achizitia de trenuri de lucru pentru activitatea de reînnoire (reparaţie capitală), reabilitare;

modernizare, construirea unor elemente componente ale infrastructurii feroviare și cresterea gradului de siguranţa a circulaţiei feroviare;

reabilitarea și modernizarea Complexului Feroviar Gara de Nord, inclusiv centura feroviară a Bucureştiului ca o alternativă pentru transportul urban al locuitorilor din zonele periferice, un acces mai facil pentru marile centre comerciale și depozitare amplasate in zona centurii și crearea unor noduri intermodale la capătul linilor de transport.

Pe partea de bani alocați pentru cofinanțarea proiectelor din fonduri europene nerambursabilie, în proiectul de buget sunt circa, cu aproape 2 miliarde mai mult decât s-a reușit să se cheltuiască în 2020, o creștere de 31,56%.Mai mult, comparativ cu situația cheltuielilor realizate în 2019, alocarea actuală este aproape dublă.În proiectul de buget pe 2021 se mai observă o creștere a cheltuielilor de personal (uzual atribuite ca fiind cheltuielile cu salarii) cu circa 30%: de la 48,1 de milioane de lei în 2020, la 62,1 milioane de lei pentru 2021.Ministrul Cătălin Drulă a explicat pentru HotNews.ro că sumele în plus la capitolul cheltuieli de personal se datorează mutării salariilor Direcției Generale Organismul Intermediar Transport de pe fonduri europene pe fonduri bugetare, în condițiile în care sumele din Programul Operațional Asistență Tehnică din exercițiul bugetar 2014-2020 pentru aceste cheltuieli s-au terminat. Ministrul a indicat că aceeași situație se regăsește în toate ministerele.Rambursarea acestor cheltuieli se va face odată cu aprobarea noului program POAT pentru perioada 2021-2027.Rutier: 5,8 mld lei (+19,66% vs 4,86 mld lei în 2020)Feroviar: 6,82 mld lei (+9,5% vs 6,23 mld lei în 2020)Naval: 645 mil. lei (+56,6% vs. 412 mil. lei în 2020)Aerian: 308 mil. lei (-34,4% vs 470 mil. lei în 2020)„Am dat o atenție deosebită domeniului feroviar în acest an. Avem cea mai mare alocare din ultimii 10 ani pentru întreținerea infrastructurii feroviare: 1,4 miliarde de lei, creștere de 16,53%. Reînnoim calea ferată!”, scria ministrul Transporturilor Cătălin Drulă pe Facebook.„Am crescut și suma alocată întreținerii infrastructurii rutiere! Cu 10% față de execuția preliminată din 2020, adică până la 617 milioane lei”, a mai spus Drulă care a precizat că bugetul pe 2021 este „orientat pe investiții”.Lista principalelor proiecte de construcţie autostrăzi/VO, introduse în Buget în anul 2021 cuprinde următoarele obiective:Proiectele de, cuprind:- Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrăzile Sibiu - Făgăraş, Făgăraş – Braşov, Târgu Neamţ - Târgu Mureş, Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, Timişoara – Moraviţa- Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru Autostrada Braşov - Bacău şi pentru drumurile de mare viteză Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău – Paşcani - Suceava – Siret- Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru drumurile expres: Craiova – Târgu Jiu, Ovidiu - Tulcea, Brăila - Tulcea, Brăila - Buzău, Focşani - Brăila, Găeşti – Ploieşti, Piteşti – Mioveni, Bacău – Piatra NeamţElaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum Expres/ Autostradă:Lista principalelor proiecte de construcţie variante de ocolire, introduse în Buget in anul 2021 cuprinde urmatoarele obiective:Priorităţile strategice pe domeniul Feroviar:Principalele obiective de investiții din domeniul transportului urban cu metrou ce urmează a fi dezvoltate în perioada de timp 2021-2024 sunt :- “Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere”, pentru care se propune pentru acest orizont de timp o finanțare cu credite bugetare în valoare totală de 25.000.000 lei;- „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon”, pentru care se propun alocații bugetare în sumă de aproximativ 310 milioane lei, din fonduri externe nerambursabile;- “Modernizarea instalațiilor pe magistralele I, II, III SI TL de metrou” pentru care se propun alocații bugetare în sumă de aproximativ 515 milioane lei, din fonduri externe nerambursabile;- “Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni” pentru care se propun alocații bugetare în sumă de aproximativ 3,7 miliarde lei, din fonduri externe nerambursabile și alocații de la bugetul de stat;- Înnoirea materialului rulant pentru care s-au încheiat contracte în sumă de aproximativ 500 milioane lei.