Autostrada Transilvania: Bătălie mare pentru un tronson de 800 de mil. euro ce conține și tunelul Meseș de 3 km: 12 oferte depuse de firme și asocieri din China, Turcia și Europa

De la Nădășelu (la nord-vest de Cluj-Napoca) și până la Poarta Sălajului, pe circa 42 de km, constructor a fost contractat firma româneasca UMB. De cealaltă parte, de la Nușfalău la Suplacu de Barcău au fost contractate lucrările pe cei circa 13,5 km cu firma turcă NUROL INSAAT VE TICARET S.A.Între Suplacu de Barcău și Chiribiș nu există constructor stabilit deocamdată, iar între Chiribiș și Biharia lucrările pe cei circa 29 de km au fost contractate cu firma românească Trameco (Selina) , care a finalizat anul acesta și cei 5,3 km de la Biharia la granița cu Ungaria.





Până la termenul limită au depus candidaturi următorii ofertanți, conform CNAIR:1. ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA (Romania -Spania)2. ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia - Italia)3. ASTALDI SpA (Italia)4. ASOCIEREA DRUM ASFALT SRL - CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD - DIMEX-2000 COMPANY S.R.L (Romania - China)5. IMPRESA PIZZAROTTI & CSpA (Italia)6. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)7. ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. - YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. - OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - (Turcia)8. ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia)9. ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TICARET A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)10. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD. (China)11. ASOCIEREA REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. (Turcia)12. ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LTD – POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO. LTD – OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (China - Turcia)Comisia de Evaluare va analiza candidaturile în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice anunță CNAIR.Prezenta procedură este de tipul "licitație restrânsă", iar din cei 12 candidați, CNAIR va selecta un număr de minim 5 – maxim 6 care vor depune oferte Tehnice și Financiare în etapa a II-a a procedurii de achiziție publică.Valoarea estimată a contractului este de, iar durata contractului este deTronsonul de autostradă are o lungime dePe acest tronson de autostradă vor fi proiectate și construire, în lungime totală de aproximativ 13 km.