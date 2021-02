Drumul Expres DX12 Craiova - Pitești: UMB, desemnat din nou câștigător la licitația pentru Lotul 4

Asocierea UMB - SA&PE Construct - Tehnostrade fusese declarată câștigătoare la ambele licitații pentru Loturile 3 și 4, iar în septembrie 2020, într-o încercare de a grăbi implementarea proiectelor, CNAIR nu a mai așteptat soluționarea contestațiilor din instanțe și a semnat direct contractele pentru cele două loturi cu UMB.





- lotul 1 (17 km) are ca termen de finalizare anul 2022 - săptămâna aceasta am emis penultima autorizație de construire, constructorul are front de lucru pe 80% din tronson, vom finaliza curând ultimele exproprieri și pentru cei 3km unde încă nu se lucrează;







- pe lotul 2 - Balș-Slatina - se lucrează cu peste 700 de oameni și utilaje la cei 40 de km ai tronsonului. Stadiul este de circa 60%, așa că ne așteptăm ca acest lot să fie gata la finalul acestui an, conform promisiunii constructorului!





Specificații tehnice pentru Drumul Expres DX12:









Drumul expres Craiova - Pitești este împărțit în patru loturi, are o lungime totală de 121 de km, prevede câte două benzi pe sens de câte 3,5 metri lățime fiecare, fără bandă de urgență, acostamente de câte 1,5m pe fiecare parte și o bandă mediană cu separator lată de 3 metri.

Licitațiile pentru cele 4 loturi aferente drumului expres Craiova - Pitești au fost lansate încă din iulie 2017.





„Ca orizont de timp, contractul prevede 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție, iar perioada de garanție este de 120 de luni. Îmi doresc ca procesul să nu mai fie tergiversat de alte contestații și ca, în zilele următoare, CNAIR să semneze contractul cu antreprenorul”, a anunțat Drulă.Pentru Lotul 3 instanțele de judecată au respins contestațiile, astfel încât contractul a rămas semnat, în timp ce pe Lotul 4 o instanță de judecată a întors procedura și a obligat CNAIR la reevaluarea ofertelor.Acum, practic, dacă s-ar semna din nou contractul pe Lotul 4, toți cei circa 121 de km ai DX12 ar fi practic în lucru, de la Craiova și până la Pitești.Ministrul Drulă a detaliat, miercuri seara, și care e stadiul pe celelalte loturi:- pe lotul 3 - Slatina-Colonești - constructorul român (același ca pe loturile 2 și 4) face organizarea de șantier, iar în martie încep din plin lucrările, care se vor finaliza tot în 2022.Lungime: 121 kmViteza de proiectare: 120 km/hPlatforma: 22,00 metriPartea carosabilă: 4 x 3,5 metriSpațiu median: 3,00 metriAcostamente: 2 x 1,5 metriBenzi de încadrare: 4 x 0,5 metri