Asociația Construim România, sprijin pentru Drulă în războiul cu sindicatul de la Metrou: „Este absolut inadmisibil ca vreun sindicat de orice fel să beneficieze de venituri din exploatarea patrimoniului public al unei companii de stat”

„Asociația Construim România salută și susține acțiunea ministrului Transportului Cătălin Drulă, de reașezare pe baze corecte a relației dintre Metrorex și sindicatele salariaților Metrorex.







Prin practici la limita legii, întinse pe parcursul a trei decenii, Uniunea Sindicatul Liber Metrou a confiscat drept bun propriu metroul bucureștean și a luat prizonier pe persoana fizică a liderului sindical Ion Rădoi întreg Bucureștiul, șantajat mereu cu blocarea circulației metroului, atunci când cerințele complet nejustificate ale sindicatului nu sunt îndeplinite.





Este absolut inadmisibil ca vreun sindicat de orice fel să beneficieze de venituri din exploatarea patrimoniului public al unei companii de stat. Sindicatele au rolul lor perfect justificat, consfințit și protejat de legislația europeană, de apărare a intereselor legitime ale angajaților, nicidecum de organizare de societăți comerciale prin care să încaseze venituri din exploatarea bunurilor companiei. Această practică trebuie să înceteze imediat și orice formă de colaborare comercială între Metrorex și USLM trebuie desființată de îndată.





Metroul bucureștean nu este al salariaților Metrorex, ci al bucureștenilor, iar USLM este un scut al incompetenței, risipei și proastei organizări a regiei, ceea ce face ca bucureștenii să beneficieze de un serviciu de metrou prost și ineficient.





În ciuda investițiilor de peste 100 de milioane de EUR, făcute de Metrorex în cele mai moderne instalații de dispecerizare și de control automat al trenurilor de metrou în ultimul deceniu, opoziția sistematică a USLM face ca Metrorex să nu poată astăzi să asigure circulația la capacitatea proiectată a instalațiilor, de 40 de trenuri pe oră - așa-zisul "un tren la minut" - nici măcar la orele de vârf. În fapt intervalele de succedare ale trenurilor de metrou din rețeaua bucureșteană, de peste 5 minute în cea mai mare parte a zilei, sunt absolut rușinoase și se reflectă direct în slaba utilizare a rețelei de metrou, inclusiv înaintea actualei pandemii, și în traficul rutier blocat din București.





Într-o totală lipsă de respect față de călătorii bucureșteni și în ciuda faptului că Metrorex are cu peste 40% mai mulți angajați decât se justifică la actuala dimensiune a rețelei bucureștene, USLM continuă să susțină că regia are deficit de personal și continuă să blocheze orice încercare de a asigura un serviciu de metrou eficient, la standardele europene din 2021. Aceasta face ca Bucureștiul să fie ultima capitală din Uniunea Europeană unde trenurile de metrou sunt conduse de echipe de câte doi mecanici, deși tehnic nimic nu împiedică desființarea imediată a funcției de mecanic ajutor, ceea ce ar reduce la jumătate costurile de personal din operarea trenurilor de metrou și ar permite asigurarea circulației trenurilor la intervale de sub 5 minute pe toată durata zilei pe întreaga rețea.





Ne exprimăm speranța că ministrul Transporturilor Cătălin Drulă și noua echipă de conducere a Metrorex vor corecta în cel mai scurt timp toate aceste derapaje și că în cel mai scurt timp vor decupla USLM de la statutul de coproprietar de facto al patrimoniului metroului bucureștean”.





Asociația Construim România e una dintre cele mai active ONG-uri din zona monitorizării proiectelor de infrastructură din țară și s-a remarcat de-a lungul timpului prin numeroase de luări de poziție privind derularea diverselor proiecte de autostrăzi, căi ferate sau lucrări urbane.











Reamintim că ministrul Transporturilor Cătălin Drulă a inițiat un control amplu la Metrorex după ce în anul 2020 sindicatul a negociat o mărire a salariilor cu 18%, în condițiile în care veniturile companiei s-au prăbușit, iar la momentul actual Metrorex își poate acoperi doar o treime din cheltuieli din venituri proprii.







Redăm mai jos comunicatul remis de către Asociația Construim România:Raportul Corpului de Control s-a lăsat cu demiterea Consiliului de Administrație, instalarea unui nou consiliu de administratori și numirea unui nou director general la Metrorex