Aeroportul Internațional Brașov a mai depășit o etapă - este gata construcția terminalului

In Aeroportul International Brasov

”La aproape un an de la momentul începerii lucrărilor la Terminalul Aeroportului Internaţional Braşov, construcţia este terminată, iar finisajele interioare sunt în stadiu final de execuţie”, a scris pe Facebook Adrian Veștea, președinte al CJ Brașov, care a publicat și un video cu aeroportul.Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la terminalul Braşov are o valoare de 145.581.179 lei (inclusiv TVA). Terminalul are o suprafaţă desfăşurată de 12.031 mp, iar proiectul tehnic a fost realizat de arhitectul Dorin Ştefan.Pe lângă terminal, la aeroportul Braşov se mai lucrează şi la alte obiective necesare funcţionării acestuia. În paralel, administraţia judeţeană face pregătirile pentru a demara procedura de acreditare, dar şi pentru operare.De altfel, recent, Consiliul Judeţean Braşov a avut o discuţie cu Banca Mondială, după ce instituţia financiară s-a arătat interesată să asigure asistenţă tehnică pentru identificarea unui operator.Dacă toate lucrările şi procedurile se vor desfăşura conform graficelor, administraţia judeţeană braşoveană estimează că anul acesta Aeroportul Internaţional Braşov ar putea deveni funcţional.Oficialii din Brașov au început discuțiile cu mai multe companii pentru concesionarea şi operarea aeroportului de la Ghimbav.Cele mai recente discuții au fost în februarie cu polonezii de la LOT, însă şi alte companii aeriene s-au arătat interesate de deschiderea de rute spre Braşov, cum ar fi Turkish Airlines, Wizz Air, Blue Air, Lufthansa sau El Al.