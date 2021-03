Firma sindicatului de la Metrou condus de Ion Rădoi, somată de Metrorex să dezafecteze „în regim de urgență” spațiile comerciale pe care le administrează în stații

„Continuarea activității spațiilor comerciale amplasate în calea de evacuare din incinta metroului periclitează securitatea persoanelor în caz de urgență, precum și evacuarea rapidă și sigură a acestora. Mai mult, acestea creează un mediu nefavorabil pentru publicul călător prin aglomerarea mărfurilor în afara spațiului comercial, supraaglomerarea cu mărfuri combustibile, băuturi alcoolice și comercializarea produselor de patiserie”, mai notează Metrorex.







„Metrorex informează că în urma analizelor efectuate pe teren s-a constatat că spațiile comerciale care activează în rețeaua de metrou pun în pericol siguranța transportului subteran, cu afectarea directă a exigențelor de securitate la incendiu şi evacuarea persoanelor în caz de urgență”, transmite Compania într-un comunicat.„În acest context, ținând seama și de expirarea contractului încheiat cu firma care administrează spațiile comerciale, a notificărilor transmise anterior prin care Metrorex a solicitat în repetate rânduri dezafectarea acestor spații, dar și ca urmare a Raportului de control întocmit de Metrorex cu privire la luarea măsurilor ce se impun în concordanță cu respectarea Normativului pentru proiectarea Construcțiilor și Instalațiilor Specifice de Metrou privind prevenirea și stingerea incendiilor, Metrorex a notificat firma care administrează spațiile comerciale ca, în regim de urgență, să fie eliberate și predate către administratorul rețelei de transport subteran toate spațiile comerciale amplasate în incinta stațiilor de metrou până la data de 02.04.2021”, potrivit Metrorex.Compania precizează că nu va ezita să ia toate măsurile ce se impun pentru a reda publicului călător condiții de transport civilizate, în siguranță și în conformitate cu standardele europene.În replică la somația Metrorex, liderul de sindicat Ion Rădoi a declarat că acțiunea este una de intimidare și că solicitările nu pot fi puse în aplicare întrucât există un proces pe rol pe tema spațiilor comerciale.„Este o acțiune la intimidare. Noi ne aflăm în proces, iar dosarul este pe rolul Tribunalului București, Secția Comercială. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive nu se poate aplica ceea ce visează administrația. Nu au cum să evacueze. Doar n-o să dea oamenii afară cu buldozerul. În plus, peste 80% din spații sunt construite de Sindomet”, a declarat Ion Rădoi pentru Club Feroviar. Firma Sindomet Servcom SRL, deținută în proporție de 100% de Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) al cărui președinte este fostul parlasmerntar PSD Ion Rădoi, „a avut două contracte cu Metrorex: unul pentru spațiile comerciale (expirat în 2018) prin care firma încasa 75% și Metrorex doar 25% din valorificarea acestora. Și un contract pentru spațiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet încasa 53%, iar Metrorex doar 47%”, după cum explica ministrul Transporturilor Cătălin Drulă în luna februarie.Potrivit ministrului, firma Sindomet Servcom SRL a avut, în 2019, o cifră de afaceri de 7.981.344 lei și un profit de 6.197.855 lei, conform datelor publice disponibile.Ca urmare, Transporturile au demarat un control la Metrorex, iar concluziile raportului Corpului de Control au relevat că valorificarea spațiilor comerciale de la metrou este o gaură neagră în veniturile Metrorex, după cum preciza ministrul Drulă.„Deși este expirat din 2018, firma sindicatului ocupă, în continuare, abuziv aceste spații și le subînchiriază către terți, deși statutul Metrorex interzice subînchirierea lor. Acest contract face obiectul unui proces, iar managementul are misiune să urgenteze procedurile cu toate mijloacele legale pentru ca firma sindicatului să dispară din spațiile comerciale. Mai mult, toate spațiile comerciale construite după 2010 nu au aviz ISU. Unele îngreunează accesul la hidranți, altele aglomerează căi de evacuare în caz de urgență. Nici măcar nu e prima dată când se constată aceste deficiențe, dar ele nu au fost remediate”, explica Drulă.