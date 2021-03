Drulă, despre consecințele blocării metroului: Poliția a identificat deja 350 dintre participanți / Metrorex depune acțiune în instanță să recupereze prejudiciul de la sindicatul condus de Rădoi

Legat de spațiile comerciale, Drulă spune că "de fapt se pare că de acolo a pornit acest aşa-zis conflict de muncă, din notificările care au fost trimise joi pentru eliberarea acestor spatii care se află pe domeniul public fără acte". Ministrul spune că există o somație care expiră în 2 aprilie, după care se va merge înainte cu căile legale: evacuare și demolarea spatiilor fără forme legale.





„Acțiunile penale de la DNA și DIICOT continuă, nu negociem legea. Aici s-a lucrat zilele trecute, Poliția a identificat 350 dintre participanții care au blocat metroul. Pașii următori vor fi stabiliți de organele de anchetă”, a spus Drulă.„Nu există nicio intenție de a da vreun pas înapoi, nimeni nu scapă de răspundere. Astăzi Metrorex va depune o acțiune la Tribunalul București pentru despăgubiri de către sindicat pentru pagubele de peste 2,8 milioane de lei din acea zi când metroul nu a putut circula”, a mai spus Drulă care a precizat că acțiunea de despăgubire este îndreptată împotriva sindicatului USLM.„Vom cere banii de la Rădoi și de la sindicatul pe care îl conduce. Chiar ei au semnat într-un proces verbal că acțiunea de vineri a fost o oprire voluntară a lucrului, am cerut tribunalului să constate că aceasta este o formă de grevă nelegală și există o acțiune în recuperare prevăzută de lege pentru aceste pagube. În plus, toate celelalte căi de tragere la răspundere a celor vinovați - nu toate sunt de competența noastră - toate merg înainte”, a spus Drulă.Cât privește situația economică a companiei și problemele legate de salarizare și de posibilele concedieri, ministrul a detaliat că la nivelul companiei e nevoie de niște modificări și că există doar trei scenarii simple.„Domnul Rădoi s-a bătut cu cărămida-n piept că nu se schimbă nimic, că rămâne la fel personalul și că rămân la fel salariile. Asta este matematic și contabil imposibil. Bugetul prevăzut și veniturile Metrorex nu acoperă plata veniturilor salariale la nivelul actual pentru numărul actual de angajați”, a spus Drulă.„Există doar variante matematice simple: ori se accepta de către angajați și sindicat o renegociere, eventual ca acea creștere de 18% de anul trecut să nu mai aibă loc sau să aibă loc cândva în viitor într-un format eșalonat, ori se ajunge la disponibilizări sau mai există și varianta a treia - cea mai puțin fericită - insolvența. O companie care ajunge în insolvență are libertăți mari de a face și concedieri, și reduceri de salarii”, a detaliat ministrul Transporturilor.„Nu e un scop în sine - aceste concedieri sau scăderi de salarii, ci este vorba doar de sănătatea economică a unei companii căreia îi lipsesc veniturile pentru a acoperi acele salarii. Ca urmare a unei creșteri de salarii iresponsabile de 18%, nebazată pe datele economice de anul trecut, aceste salarii au crescut cu 200 de milioane de lei, deci situația doar s-a adâncit”, a mai spus ministrul.